Die Invasion der ARC

Die Welt, wie wir sie einst kannten, existiert nicht mehr. Die ARC, eine fortschrittliche technologische Existenz, hat die Erde komplett unterjocht und kontrolliert nun große Teile der Erdoberfläche.

Da sie der Menschheit feindlich gesinnt ist, haben sich die restlichen Überlebenden ins sichere Erdinnere nach Speranza zurückgezogen, um von dort aus sicher operieren zu können.

Mit gezielten Einsätzen schickt man sogenannte Raider zurück an die bedrohliche Erdoberfläche, um sowohl dringend benötigte Ressourcen zu sammeln als auch Informationen über die mysteriösen ARC zu erfahren.

Aber die ARC sind nicht das einzige Problem – es sind auch die raffgierigen Raider selbst. Und so gestaltet sich jeder kurzweilige Ausflug an die Oberfläche als intensiver Ritt auf Messerschneide, der eine derartig angespannte Atmosphäre zufolge hat, die wir selten so eindringlich wie in ARC Raiders gespürt haben.