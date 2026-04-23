Setzt die Segel, die Karibik ruft!

Vor knapp dreizehn Jahren ließ euch Ubisoft als Edward Kenway die Karibik unsicher machen. Und kaum ein Assassin’s-Creed-Ableger hat sich seitdem so tief ins kollektive Gedächtnis der Fans gebrannt wie Black Flag.

Nun kehrt der charismatischste Schurke der Reihe zurück: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced ist kein simples Remaster, sondern ein Remake, das den Fanliebling von Grund auf neu erschafft. Auf einem exklusiven Preview-Event hat Ubisoft erste Einblicke gewährt. Wir durften für euch dabei sein.

Wer Assassin’s Creed: Black Flag noch nicht kennt, hat definitiv etwas verpasst. Ihr schlüpft in die Haut von Edward Kenway, einem walisischen Freibeuter, dessen Ehrgeiz größer ist als sein Gewissen.

Auf der Suche nach einem besseren Leben gerät er in den Weiten der Karibik zwischen die Fronten von Templern und Assassinen, und findet sich schließlich mitten im goldenen Zeitalter der Piraterie wieder.

Gemeinsam mit berüchtigten Gestalten wie Anne Bonny, Charles Vane und dem legendären Blackbeard ruft ihr eine freie Piratenrepublik unter dem Piratenkodex aus. Nachdem ihr jahrelang die Saubermänner des Assassin’s-Creed-Universums verkörpert habt, war Edward eine kleine Offenbarung.

Die Geschichte bleibt in Assassin’s Creed: Black Flag Resynced dieselbe, doch die Welt, in der sie sich entfaltet, erstrahlt in neuem Glanz. Havanna, Kingston und Nassau präsentieren sich dank hochauflösender Texturen, detailreicher Modelle, überarbeiteter Lichtsetzung sowie eines dynamischen Wettersystems lebendiger denn je.

Auch für das Remake des Piraten-Klassikers setzt Ubisoft wieder auf die neueste Version der hauseigenen Anvil Engine. Wenn ein Sturm über die Karibik zieht und das Licht sich dramatisch wandelt, spürt Ihr, warum dieses Setting bis heute seinesgleichen sucht.

Dass Jean Guesdon, der Creative Director des Originals, als Head of Content zurückgekehrt ist und die Vision seines Meisterwerks fortsetzen möchte, gibt dem Projekt zusätzliches Gewicht.

Mehr als nur ein frischer Anstrich

Was Assassin’s Creed: Black Flag Resynced klar von einem Remaster unterscheidet, sind die umfangreichen Gameplay-Überarbeitungen. Das Kampfsystem wurde von Grund auf überarbeitet und präsentiert sich nun deutlich actionreicher.

Ihr führt duale Waffen, kombiniert Angriffe mit Pistolenschüssen und könnt Attacken in elegante Ketten kombinieren. Mächtige Gegenangriffe durch perfekte Paraden belohnen präzises Timing sowie euer taktisches Gespür. Hier schöpft das Entwicklerteam aus den Erfahrungen der letzten Serienteile, um das Kampfsystem dynamischer sowie actionreicher zu gestalten.

Das Parkoursystem wurde ebenfalls modernisiert, sodass Animationen fließend ineinandergreifen und Edward sich schneller sowie natürlicher durch die Welt bewegt. Ein überarbeitetes Stealth-System erlaubt euch freies Schleichen ohne künstliche Einschränkungen.

Hierdurch erhaltet ihr zusätzliche Freiheit für die Erfüllung von Missionszielen, indem ihr Konflikten aus dem Weg gehen könnt. Zudem führen Eavesdrop-Missionen bei Entdeckung nicht länger zur sofortigen Desynchronisation, sondern gehen direkt in den Kampf über. Das Frustgefühl alter Tage sollte somit wörtlich der Vergangenheit angehören.

Auch die Jackdaw, Edwards ikonisches Schiff, kehrt zurück und darf sich über zusätzliche Waffen sowie Upgrades freuen, um die Seeschlachten noch actiongeladener zu gestalten. Hinzu gesellen sich drei neue Offiziere: Lucy Baldwin, der Pater und Deadman Smith. Jeder der drei bringt eine eigene Questline sowie einzigartige Perks mit sich. Deadman Smith etwa schaltet einen mächtigen Doppelschuss für eure Bordkanonen frei.

Offenes Ohr für die Community

Kleine Details wie ein Kater oder ein Affe als tierische Begleiter an Bord runden den runderneuerten Anstrich der Welt ab. Dazu gesellen sich neue Shantys für die Crew, frische Quests sowie erweiterte Geschichten zu bekannten Charakteren wie Blackbeard.

Ubisoft betont, dass Assassin’s Creed: Black Flag Resynced eine Modernisierung erfahren hat, die sich der Stärken des Klassikers besinnt. Hierfür spricht, dass sich das Team regelmäßig das Feedback der Core-Community eingeholt hat, um der Faszination des Originals treu zu bleiben. Außerdem wirken neben Jean Guesdon zahlreiche weitere Veteranen des damaligen Teams mit.

So überzeugend die Präsentation auch wirkte, ein paar Fragen bleiben. Wie organisch fügen sich etwa die neuen Questlines in die bestehende Struktur ein? Ubisoft hat betont, dass die Kontinuität zwischen alten wie neuen Geschichten oberste Priorität genoss. Ob das in der Praxis reibungslos funktioniert, wird erst das fertige Spiel zeigen.

Auch die angekündigte Kollaboration mit Künstler Woodkid, der klassische Tracks neu interpretiert, klingt vielversprechend. Ob die Neuarrangements den emotionalen Kern der Originalmusik bewahren, bleibt abzuwarten. Sammler dürfen sich übrigens auf eine Collector’s Edition freuen, die neben dem Spiel etwa eine Statue von Edward Kenway, eine Stoffkarte sowie Edwards Tagebuch enthält.

Erster Eindruck

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced ist keine bloße Nostalgiepflege, sondern eine wahrhaftige Liebeserklärung an eines der besten Spiele der Reihe. Ubisoft setzt auf ein sologetriebenes, reines Story-Adventure ohne RPG-Ballast, Multiplayer oder DLC-Zerstückelung. Und das ist genau die richtige Entscheidung.

Besonders erfreulich ist, wie konsequent das Team die ursprüngliche Vision weiterzudenken scheint, ohne diese zu verwässern. Kein aufgezwungener Live-Service, stattdessen purer Fokus auf Edward Kenway, seine Geschichte sowie die Fantasie, ein echter Pirat der Karibik zu sein.

Dass mit Jean Guesdon der Vater des Originals an Bord ist und viele Mitglieder des Resynced-Teams bereits beim Original Black Flag mitgearbeitet haben, lässt hoffen, dass dieser Fokus bis zum Release erhalten bleibt.

Fans der ersten Stunde dürfen sich auf ein vertrautes, aber frisches Erlebnis freuen. Neulinge bekommen einen der stimmungsvollsten Einträge der gesamten Reihe in modernem Gewand serviert. Wenn das Team sein Versprechen hält, erwartet euch am 9. Juli 2026 das ultimative Piratenabenteuer. Die Segel hierfür scheinen gesetzt.

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