Die Säulen der Kunst

Am 15. November ist es so weit, dann brecht ihr in Assassin’s Creed Shadows als Assassine ins feudale Japan auf. Im Rahmen der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, einen exklusiven Einblick in die technischen Innovationen zu erhalten, die Ubisoft für den neuesten Assassin’s Creed-Ableger verspricht.

Art Director Thierry Dansereau führte uns in seiner Präsentation durch die drei künstlerischen Säulen, auf denen Assassin’s Creed Shadows aufgebaut ist: Fotorealismus, Realisierung und Dynamik. Diese Grundpfeiler bilden das Herzstück der neuesten Version der hauseigenen Anvil Engine und versprechen ein visuell atemberaubendes Erlebnis.

An vorderster Stelle steht der Fotorealismus. Das Entwickler-Team von Assassin’s Creed Shadows begab sich für das Spiel auf eine Reise nach Japan, um die Kultur und Landschaften hautnah zu erleben sowie mit Experten der japanischen Kultur zu sprechen. Diese Erfahrungen flossen direkt in die Entwicklung des Spiels ein und sollen zu einer authentischen Detailtreue führen.

Die neue Engine nutzt fortschrittliche Materialien und Texture Maps, um eine Welt zu erschaffen, die besser aussehen soll als jedes andere Assassin’s Creed zuvor. Eine größere Karte führt zu realistischeren Größenverhältnissen, sodass Berge imposant wirken und für eine immersive Spielwelt sorgen. Durch verbesserte Global Illumination und Image Occlusion möchte das Team für atmosphärische Licht- und Schattenspiele sorgen.