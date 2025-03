Was lange währt …

Hobby-Assassinen hatten es in den vergangenen Monaten nicht leicht. Seit Jahren haben sie sich einen Titel wie Assassin’s Creed Shadows gewünscht, doch dieser wurde kurz vor Release verschoben. Ob sich das zusätzliche Zeitinvestment gelohnt hat? Wir durften für euch ins virtuelle Asien reisen.

Es gilt als eines der meistgewünschten Settings unter Assassin’s Creed-Fans: das feudale Japan. Assassin’s Creed Shadows verschlägt euch endlich dorthin, genauer gesagt ins Jahr 1579. Wir befinden uns in der Sengoku Periode, in der der mächtige Daimyō Oda Nobunaga das Land durch Blut einen will.

Doch der Fürst hat seine Rechnung ohne die kleine Bergprovinz Iga gemacht. Getreu den gallischen Kollegen leistet ein kleines Dorf Widerstand – muss sich ohne entsprechende Druiden und Zaubertränke am Ende jedoch geschlagen geben.

Aus der Asche der brennenden Ruinen steigt eine eurer Protagonisten auf: Die Junge Shinobi Naoe will den Angriff auf Iga rächen und Oda Nobunaga zur Strecke bringen. Zudem lernt ihr in der Anfangsstunde einen weiteren Charakter kennen, dessen Schicksal ihr selbst in die Hand nehmen dürft.

Mit dem afrikanischen Samurai Yasuke wollt ihr euer Schicksal neu schreiben, indem ihr euch den Dämonen seiner Vergangenheit stellt.