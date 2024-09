Autor:, in / Atomfall

Die Quarantänezone

Mit Atomfall begibt sich Rebellion, ein unabhängiges Entwicklerstudio, welches Sniper Elite und Zombie Army entwickelt hat, in neue Gefilde.

Dieses Mal geht es nicht in Weltkriegs-Szenarien auf das Schlachtfeld gegen Nazis oder Zombies. Nun reist ihr nach Nordengland, fünf Jahre nach der Windscale-Katastrophe, die sich im Jahre 1957 ereignet hat.

Rebellion wirft uns in Atomfall in eine fiktive Quarantänezone und setzt somit die reale Geschichte in einem alternativen Szenario fort. Das einst malerische Großbritannien wird dabei nicht mehr zu erkennen sein und euch erwarten eine düstere Kulisse sowie dunkle Geheimnisse.