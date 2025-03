Was wäre wenn

Rebellion luden uns kürzlich ein, erste Hands-on-Eindrücke in Atomfall zu sammeln. In dem Survival-Action-Spiel findet ihr euch in einer alternativen Realität wieder, in der ein tatsächlich so geschehener nuklearer Zwischenfall im Vereinigten Königreich weitaus verheerendere Folgen hatte, als dies in unserer Realität zum Glück der Fall war.

Im Jahr 1957 brannte dort ein nuklearer Reaktor drei Tage lang, weswegen über einen Zeitraum von einem Monat alle landwirtschaftlichen Produkte aus der Region vernichtet wurden. In Atomfall ist das aber nur die Kirsche auf der atomaren Torte, denn hier seht ihr euch weitaus dramatischeren Konsequenzen gegenübergestellt.

In der Hands-on-Vorschau durften wir einen Bereich erkunden, den ihr im fertigen Spiel erst nach ein paar Stunden erreichen werdet. In den Casterfell Woods gab es neben der Haupthandlung auch Nebenquests und das allgemeine Gameplay zu erforschen.

Was uns am Gameplay am meisten begeistert hat und ob ihr euch auf die baldige Veröffentlichung freuen könnt, lest ihr in unserem Vorschaubericht.