Auf ins Abenteuer

Obsidian Entertainment versorgen Spieler auf der ganzen Welt seit über 20 Jahren mit faszinierenden Geschichten und innovativen Gameplaymechaniken.

Dazu zählten in den letzten Jahren neben der Mittelalter-Murder-Mystery „Pentiment“, das Survival-Abenteuer „Grounded“, in dem ihr einen faszinierenden Perspektivenwechsel erlebt sowie „The Outer Worlds“, das RPG, das nicht zuletzt durch seinen einnehmenden Humor begeistern konnte.

Mit Avowed wurde nun ein neues RPG veröffentlicht, das auf den Obsidian-Prinzipien aufbaut und versucht, mit seinem Charme, seinen Spielmechaniken, der Welt und den Charakteren, die sie bevölkern, zu punkten.

Wir teilen euch auf den folgenden Seiten mit, was daran besonders gut gelungen ist und was wir im Land der Lebenden noch vermisst haben.