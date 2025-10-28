Endlich kracht es wieder

Unzählige Geschosse schlagen über eurem malträtierten Gefechtshelm in der Wand ein, gegenüber stürzt ein ganzer Gebäudekomplex mit quälendem Ächzen in sich zusammen und ein paar Meter vor euch schreien verwundete Soldaten verzweifelt nach einem Sani, während der nächste feindliche Panzer mit tonnenschwerer Kette über eurem Kopf hinwegrollt – ja, es ist wieder Battlefield-Zeit!

Nachdem Battlefield 2042 größtenteils gemischte Gefühle bei den kritischen Spielern hervorgerufen hatte, wurden für den sechsten Teil so viele Entwicklerteams wie noch nie angeheuert, um mit dem ambitionierten sechsten Ableger endlich wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können.

Schon im August konnten kampferprobte Schlachtfeldexperten den Mehrspieler in einer riesigen Beta anzocken und sich ein umfangreiches Bild vom kompetitiven Modus machen.

Bereits hier wurde deutlich, dass sich die Schweden wieder auf ihre Stärken fokussieren und ein bombastisches Kriegserlebnis auf euren Bildschirm zaubern wollen.

Wir haben uns selbstverständlich kopfüber in die brachiale Kriegssimulation gestürzt und berichten euch unsere Eindrücke frisch von der virtuellen Front.