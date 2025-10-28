Endlich kracht es wieder
Unzählige Geschosse schlagen über eurem malträtierten Gefechtshelm in der Wand ein, gegenüber stürzt ein ganzer Gebäudekomplex mit quälendem Ächzen in sich zusammen und ein paar Meter vor euch schreien verwundete Soldaten verzweifelt nach einem Sani, während der nächste feindliche Panzer mit tonnenschwerer Kette über eurem Kopf hinwegrollt – ja, es ist wieder Battlefield-Zeit!
Nachdem Battlefield 2042 größtenteils gemischte Gefühle bei den kritischen Spielern hervorgerufen hatte, wurden für den sechsten Teil so viele Entwicklerteams wie noch nie angeheuert, um mit dem ambitionierten sechsten Ableger endlich wieder an alte Erfolge anknüpfen zu können.
Schon im August konnten kampferprobte Schlachtfeldexperten den Mehrspieler in einer riesigen Beta anzocken und sich ein umfangreiches Bild vom kompetitiven Modus machen.
Bereits hier wurde deutlich, dass sich die Schweden wieder auf ihre Stärken fokussieren und ein bombastisches Kriegserlebnis auf euren Bildschirm zaubern wollen.
Wir haben uns selbstverständlich kopfüber in die brachiale Kriegssimulation gestürzt und berichten euch unsere Eindrücke frisch von der virtuellen Front.
Macht trotz der Macken und der uneinigen Community wieder sehr viel Spaß, es ist halt die typische Battlefield Erfahrung 😅
Schade dass nicht alle im Multiplayer verstehen, dass man kein Medic spielen muss um Leute wieder aufzustellen.
Mit der Spritze dauert es halt länger und man kann mit der nur das eigene Team heilen.
Schöner Test, Ja BF macht unglaublich Spaß ,mein Team verliert zwar oft, aber das ist mir egal.
Danke für den Test.
Werde nächstes Jahr dazustoßen, bis dahin sollten genug Patches und Karten hinzugefügt worden sein.
SP hätte man nicht machen brauchen, bin zwar noch net durch aber wirkt recht naja….
Dafür punktet das Game wo es punkten sollte! Multiplayer ist eine Bombe! Bin gespannt auf RedSec