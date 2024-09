Autor:, in / Beyond Galaxyland

Das Ende naht

Die Ein-Mann-Armee, es gibt sie auch in der Spieleentwicklung. Im Falle von Beyond Galaxyland hört sie auf den Namen Sam Enright – und war ursprünglich Musikproduzent. Fünf Jahre lang bastelte Enright an seinem Herzensprojekt, einem Retro-Sci-Fi-Adventure, das nun Release feiert. Wir verraten, warum Beyond Galaxyland auch euch ans Herz wachsen wird.

Eigentlich wollte Dough nach seiner wöchentlichen LARP-Runde nur einen ruhigen Tag zu Hause verbringen. Doch eine kosmische Entität namens „Das Ende“ macht ihm und seinem Meerschweinchen Boom Boom einen Strich durch die Rechnung. Die Vernichtung der Erde droht – doch Dough kann dieser gerade so durch ein mysteriöses Portal entkommen.

Dieses transferiert den Teenager geradewegs nach Galaxyland, einem abgegrenzten Sonnensystem, welches durch die hoch entwickelte DreamCore geschaffen wurde. DreamCore rettet gefährdete Spezies vor „Das Ende“ und schafft ihnen in Galaxyland eine neue Heimat. Jetzt ist es an Dough, sich im außerirdischen Leben zurechtzufinden – und die Zerstörung der Erde vielleicht doch noch zu verhindern.

Sowohl erzählerisch als auch stilistisch besinnt sich Beyond Galaxyland auf klassische Sci-Fi-Tropen. Als „Fish out of water“ wie in „Per Anhalter durch die Galaxis“ oder Star Wars werdet ihr als augenscheinlicher Niemand zum Spielball kosmischer Mächte. Das Retro-Feeling komplettiert Beyond Galaxyland durch seine 2.5D-Grafik mit einer Mischung aus stilisierten 3D-Modellen und 2D-Pixel-Sprites.