Willkommen auf Kairos

Auf der diesjährigen Gamescom durften wir 2K Games in der Business Area einen Besuch abstatten, die unter anderem ihren neuen Looter Shooter Borderlands 4 im Gepäck dabeihatten.

Nach einer kurzen Einführung, in der die Entwickler von Gearbox Software über die zahlreichen Neuerungen des Titels sprachen, durften wir selbst Hand anlegen und für knapp fünfzehn Minuten alles kurz und klein schießen, was uns vor die Cel Shading-Flinte lief.

Zunächst durften wir uns für einen der vier neuen Kammerjäger – Amon, Rafa, Vex und Harlowe – entscheiden, mit dem wir unsere knappe Anspielsession bewältigen wollten. Jeder der vier Charaktere verfügt dabei über drei individuelle Action-Skills und persönliche Background-Stories, sodass diesbezüglich ein einzigartiges Spielerlebnis garantiert werden soll.

Unsere Wahl fiel auf den muskelbepackten Krieger-Dichter Amon alias den Ritter der Schmiede, der äußerlich einem fleischigen Testosteron-Kraftprotz ähnelt, innerlich aber eine sanfte und introvertierte Seite zeigt.

Und dann ging es auch schon los: Mit unserem Level 5-Tank wurden wir direkt ins actionreiche Spektakel auf dem neuen Planeten Kairos geworfen und mussten uns gleich in einem kleineren Außenposten gegen eine Vielzahl an angreifenden Gegnern verteidigen.

Hierbei konnten wir direkt die Fähigkeiten unseres Krieger-Dichters an den hilflosen Widersachern testen, so rammten wir mittels des geschmolzenen Schlags unseren Hammer in den Boden und verursachten dadurch hitzigen Brandschaden, oder wir schleuderten unsere unbarmherzige Kryo-Axt den kreischenden Gegnern in die verängstigte Kauleiste.

Das gewohnt starke Borderlands-Gunplay überzeugt auch im „vierten“ Teil, sodass die wilde Ballerei von der ersten Sekunde an richtig Bock machte und auch das responsive Treffer-Feedback ist über jeden Zweifel erhaben. Natürlich steht euch abermals ein unglaublich vollgepacktes Arsenal an Waffen zur Verfügung, die ihr im Kampf gegen den Oberfiesling namens Timekeeper einsetzen dürft.

Mit den „Lizenzierten Teilen“ der acht Waffenfabrikanten stehen euch jetzt sogar noch mehr zusammengebastelte Wummen zur Verfügung, da ihr beispielsweise Funktionsweisen und Fähigkeiten verschiedener Hersteller in einer Waffe kombinieren dürft – cool!

