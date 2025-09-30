Grenzland-Historie

Die Borderlands-Reihe kann bereits auf eine stolze Historie zurückblicken: 2009 erblickte der erste Teil des Loot-Shooters das Licht der Videospielwelt und eroberte die Herzen der „Pandorianer“ im Sturm.

Besonders der verspielt-comichafte Grafikstil gepaart mit brutalen Gewaltdarstellungen begeisterte die globale Zockerschaft und legte das Fundament für weitere Serienableger.

Ganze drei Jahre später durften Kammerjäger erneut nach Pandora zurückkehren, um sich dem Oberbösewicht Handsome Jack zu stellen, der sich als reicher CEO Hyperions als Ziel gesetzt hat, den gesamten Planeten zu unterjochen.

Sieben Jahre und zwei Spin-Offs später kehrte man im dritten Anlauf abermals nach Pandora zurück, um sich dem entstandenen Machtvakuum zu stellen, das der Megakonzern Hyperion hinterlassen hat.

Mit Borderlands 4 verlässt man nun das gewohnte Terrain rund um die Einöde Pandoras und wagt sich in ein völlig neues Abenteuer auf dem Planeten Kairos, der unter dem Einfluss des mysteriösen Zeitwächters steht.