Bus-Sim für Einsteiger

Mit Bus Bound steht euch ein ungewöhnlicher Vertreter des Simulationsgenres bevor, der euch nicht nur hinter das Steuer eines Busses setzt, sondern euch gleichzeitig mit den kleinen und großen Herausforderungen des Alltags im öffentlichen Nahverkehr konfrontiert – zumindest auf den ersten Blick.

Im Fokus steht dabei nicht nur das reine Fahren von A nach B. Vielmehr verlangt das Spiel ein gutes Auge für Details, ein sauberes Zeitmanagement und den richtigen Umgang mit den Abläufen auf euren Routen.

Doch was zunächst nach einer durchdachten Mischung klingt, entpuppt sich schnell als deutlich vereinfachter Ansatz, der hinter seinen eigenen Ambitionen zurückbleibt.

Ob dichter Stadtverkehr oder der stetige Wechsel von Fahrgästen an den Haltestellen: Bus Bound versucht, den Berufsalltag greifbar darzustellen, ohne euch dabei mit unnötiger Komplexität zu überfordern.

Genau hier liegt jedoch die größte Schwäche des Spiels, denn der Verzicht auf Tiefe sorgt dafür, dass viele Situationen erstaunlich belanglos wirken.

Schauplatz ist dabei die fiktive Stadt Emberville, die in mehrere Bezirke unterteilt ist und euch als zentrale Spielwiese dient. Auf den ersten Blick wirkt das Konzept vielversprechend, doch die Umsetzung kann dieses Potenzial nur selten wirklich einlösen.

Mit jeder gefahrenen Route und jedem abgeschlossenen Auftrag entwickelt sich die Stadt Stück für Stück weiter, was dem Spiel zumindest auf dem Papier eine zusätzliche Motivationsebene verleiht.

In der Praxis bleibt davon jedoch weniger übrig als erhofft, da sich die Veränderungen kaum spürbar auf das eigentliche Spielerlebnis auswirken.

Dabei setzt Bus Bound auf eine Mischung aus zugänglichem Gameplay und einem gewissen Fortschrittssystem, das euch langfristig an das Spiel binden soll. Doch genau dieser Spagat gelingt nur bedingt und sorgt dafür, dass das Spiel nie wirklich weiß, wie tief es eigentlich gehen möchte.

Ob Bus Bound sich damit im Genre behaupten kann, klären wir im Test.

Gameplay: Zugänglich, aber überraschend flach

Im Gameplay zeigt Bus Bound schnell, in welche Richtung die Simulation gehen möchte. Statt auf eine möglichst tiefgehende und komplexe Umsetzung zu setzen, orientiert sich das Spiel deutlich stärker an einem zugänglichen, fast schon zu simplen Arcade-Ansatz.

Viele typische Interaktionen mit einzelnen Steuerelementen, die Genre-Fans aus anderen Simulationen kennen, wurden hier nicht nur reduziert, sondern teilweise komplett gestrichen.

Das macht den Einstieg angenehm leicht, nimmt dem Spiel aber gleichzeitig genau die Tiefe, die man sich von einer Simulation erhofft.

Dadurch gestaltet sich der Einstieg angenehm unkompliziert, gleichzeitig fehlt es dem Spiel jedoch spürbar an spielerischer Substanz. Was zunächst angenehm wirkt, entpuppt sich nach kurzer Zeit als erstaunlich oberflächlich.

Das Fahrgefühl selbst geht dabei gut von der Hand und verlangt keine lange Eingewöhnung. Busse lassen sich sauber und ohne große Hürden durch die Straßen bewegen, wodurch auch Einsteiger schnell ein Gefühl für das Spiel entwickeln.

Doch genau hier endet die Lernkurve auch fast schon wieder.

Die Steuerung bleibt dabei jederzeit nachvollziehbar und verzichtet bewusst auf überladene Systeme. Wer jedoch auf eine glaubwürdige und halbwegs realistische Abbildung sämtlicher Abläufe hofft, wird schnell merken, dass Bus Bound diesen Anspruch kaum erfüllt.

Der Verkehr präsentiert sich funktional, bleibt insgesamt aber erschreckend simpel gehalten. Zwar sorgen andere Fahrzeuge für ein gewisses Maß an Leben auf den Straßen, wirklich dynamisch oder unvorhersehbar wirkt das Geschehen jedoch so gut wie nie.

Hinzu kommt, dass die KI in einigen Situationen nicht nur unlogisch agiert, sondern den Spielfluss regelrecht stört. Immer wieder kommt es zu Momenten, in denen das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer eher unfreiwillig komisch als glaubwürdig wirkt.

Einen interessanten Ansatz liefert das Fortschrittssystem des Spiels. Durch eure Fahrten sammelt ihr eine Art „Goodwill“, mit dem sich neue Inhalte freischalten lassen. Auf dem Papier klingt das nach einem motivierenden Kreislauf, in der Praxis bleibt davon jedoch überraschend wenig hängen.

Dazu gehören unter anderem weitere Busse sowie Anpassungsmöglichkeiten für euren Fuhrpark. Ergänzt wird das Ganze durch ein leichtes Aufbau-Element, bei dem ihr Haltestellen verbessert, neue Routen freischaltet und so indirekt zur Entwicklung der Stadt beitragt. Doch all diese Systeme greifen zu kurz und fühlen sich nie wirklich relevant an.

Zusätzlich könnt ihr bestimmte Einstellungen anpassen, die direkten Einfluss auf euren Fortschritt innerhalb der Buslinien haben. Deaktiviert ihr beispielsweise Hilfen wie die GPS-Markierungen, erhöht sich ein entsprechender Multiplikator, wodurch ihr schneller Fortschritt erzielen könnt. Eine gute Idee, die jedoch kaum Gewicht hat.

In der Praxis bleiben diese Systeme insgesamt zu oberflächlich. Fortschritt und Freischaltungen sind zwar vorhanden, entfalten aber kaum eine nachhaltige Motivation und wirken eher wie ein halbherzig umgesetztes Feature.

Für zusätzliche Abwechslung sorgt der enthaltene Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern unterwegs sein könnt.

Hier steckt ohne Frage Potenzial, das Spiel langfristig aufzuwerten und für mehr Dynamik zu sorgen.

Gerade im Multiplayer könnte Bus Bound deutlich besser funktionieren als allein. Den Multiplayer-Modus konnten wir während der Review-Phase allerdings nicht testen, was eine abschließende Bewertung dieses Features deutlich erschwert.

Da wir den Multiplayer-Modus aufgrund fehlender Mitspieler nicht testen konnten, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren, sobald wir den Multiplayer ausgiebig gespielt haben.

Unterstützt wird das Fahrerlebnis durch wechselnde Tageszeiten sowie unterschiedliche Wetterbedingungen, die zumindest optisch für etwas Abwechslung sorgen.

Auch wenn diese Systeme keinen echten Einfluss auf das Gameplay haben, verhindern sie zumindest, dass der Spielablauf komplett monoton wirkt.

Umfang & Inhalt

Auch beim Umfang liefert Bus Bound einige solide Ansätze, die auf den ersten Blick Hoffnung machen. Zum Start stehen euch rund 17 verschiedene Busse zur Verfügung, die auf lizenzierten Modellen basieren und zumindest optisch für etwas Vielfalt sorgen.

Unterschiede im Fahrverhalten sind vorhanden, fallen jedoch insgesamt so gering aus, dass sie im Alltag kaum ins Gewicht fallen und eher kosmetischer Natur bleiben.

Die Spielwelt rund um Emberville ist in mehrere Bezirke unterteilt, die ihr nach und nach erschließt. Das sorgt zumindest kurzfristig für ein Gefühl von Fortschritt, verliert jedoch schnell an Reiz, da die freigeschalteten Inhalte nur begrenzten Mehrwert bieten.

Durch das Freischalten neuer Routen und das Verbessern von Haltestellen entsteht zumindest ein leichter Fortschrittsgedanke, der euch dazu motivieren kann, weitere Fahrten zu absolvieren.

Langfristig fehlt es dem Spiel jedoch an echten Anreizen, um dauerhaft zu fesseln.

Auch hier zeigt sich erneut das zentrale Problem von Bus Bound: Viele Ideen sind vorhanden, werden aber nicht konsequent genug ausgearbeitet, um wirklich zu überzeugen.

Grafik & Technik: Sichtbare Schwächen

In technischer Hinsicht hinterlässt Bus Bound einen durchwachsenen bis enttäuschenden Eindruck. Die Grafik kann insgesamt nicht mit Genre-Größen wie Bus Simulator 21 mithalten und wirkt an vielen Stellen sichtbar unfertig.

Besonders auffällig sind unsaubere Kanten und ein dauerhaft präsentes Flimmern, das sich durch große Teile des Spiels zieht und den Gesamteindruck deutlich trübt.

Auch die verwendeten Assets hinterlassen keinen hochwertigen Eindruck und wirken stellenweise veraltet, detailarm oder wiederholen sich zu häufig. Dadurch verliert die Spielwelt spürbar an Glaubwürdigkeit und schafft es kaum, eine überzeugende Atmosphäre aufzubauen.

Während der Fahrten kommt es zudem gelegentlich zu leichten Framedrops. Diese sind zwar nicht spielentscheidend, tragen aber zusätzlich dazu bei, dass sich das Spiel technisch nicht wirklich rund anfühlt.

Unterschiedliche Grafikmodi standen im Testzeitraum nicht zur Verfügung, sodass keine Möglichkeit bestand, zwischen Performance- und Qualitätsoptionen zu wählen. Gerade hier wirkt Bus Bound nicht nur eingeschränkt, sondern schlicht nicht mehr zeitgemäß.

Fazit

Bus Bound ist eine Simulation, die sich klar an Spieler richtet, die ohne große Einstiegshürden hinter dem Steuer eines Busses Platz nehmen möchten. Dieser Ansatz funktioniert grundsätzlich und sorgt dafür, dass ihr schnell ins Spiel findet.

Doch genau dieser Fokus wird gleichzeitig zum größten Problem. Denn während der Einstieg überzeugt, fehlt es dem Spiel an allem, was darüber hinausgeht.

Systeme wie Stadtentwicklung, Freischaltungen und Koop bringen zwar frische Ideen ins Spiel, bleiben in ihrer Umsetzung jedoch deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück und wirken nie wirklich ausgereift.

Auch technisch kann Bus Bound keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und fällt vor allem durch sichtbare Schwächen bei Grafik und Präsentation negativ auf.

Am Ende bleibt eine Simulation, die solide startet, aber schnell an Substanz verliert. Für Einsteiger mag das ausreichen, wer jedoch mehr Tiefe, Anspruch und Realismus erwartet, wird hier ziemlich sicher enttäuscht werden.

Singleplayer: 7.5

Multiplayer:

Graphic: 7.0

XboxLive:

Sound: 7.0

Control: 8.0

Overall: 7.2 Game Time: 20 Stunden

Speech: Deutsch

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: "Bus Bound ist die richtige Wahl für alle, die eine einfache und entspannte Simulation suchen."

The Good Zugängliches, einsteigerfreundliches Gameplay

Angenehmes, unkompliziertes Fahrgefühl

Koop-Modus für bis zu vier Spieler

Lizenzierte Busse mit solider Auswahl

Fortschrittssystem mit Freischaltungen

Tag- und Nachtwechsel sowie Wettereffekte The Bad Kaum spielerische Tiefe durch stark vereinfachte Systeme

Fortschrittssystem bleibt zu oberflächlich

Verkehr insgesamt sehr simpel gehalten

KI verhält sich teilweise unlogisch

Grafik technisch sichtbar unausgereift

Flimmern und unsaubere Kanten

Leichte Framedrops vorhanden

Keine Grafikmodi im Testzeitraum 7.2