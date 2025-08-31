Eine düstere Zukunftsvision von Seoul

Ein weiteres Highlight auf der diesjährigen Gamescom war Cinder City, das bisher unter dem Arbeitstitel Project LLL bekannt war. Hinter verschlossenen Türen konnten wir einen ersten Eindruck vom MMO-Taktik-Shooter gewinnen, der 2026 für PC und Konsolen erscheinen soll.

Cinder City entführt uns in eine alternative, post-apokalyptische Version von Seoul im 23. Jahrhundert. Wir übernehmen die Rolle eines Soldaten, der mit futuristischen Upgrades ausgestattet ist und sich auf der verzweifelten Suche nach seiner Tochter durch die Ruinen schlägt.

Die Kämpfe finden aus der Third-Person-Perspektive statt und setzen auf realistische Waffen, gepaart mit taktischem Gameplay. Dabei stellen sich uns nicht nur menschliche Gegner in den Weg, sondern auch Zombies, monströse Kreaturen und gigantische Mechs, die ein ums andere Mal unsere Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Die Spielwelt ist als Open World angelegt und bietet Missionen sowie Dungeons, die ihr entweder solo oder gemeinsam mit bis zu sechs Spielern bestreiten könnt. Wer hier erfolgreich sein möchte, muss taktisch vorgehen, ein stumpfes „Draufhauen“ führt selten zum Ziel. Teamarbeit, kluge Positionierung und der richtige Einsatz von Ausrüstung stehen im Vordergrund.

