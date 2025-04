Für die, die nach uns folgen

Vom Solo-Projekt zum heiß erwarteten Hype-Rollenspiel. Clair Obscur: Expedition 33 hat eine bewegte Entwicklung hinter sich. Wir durften das französische RPG für euch testen und verraten, ob sich der Kampf gegen die Malerin lohnt.

Die Stadt Lumière gleicht einem verzerrten Idyll am Rande des sicheren Todes. Umgeben von einer schützenden Kuppel flanieren seine Bewohner durch malerische Häuserschluchten, kehren in französische Cafés ein und gehen friedlich ihrer Arbeit nach.

Doch etwas wirkt falsch. Scheinbar gibt es keine alten Menschen unter der jungen Bevölkerung – und der am Horizont zu sehende Eiffelturm wirkt verzerrt, geradezu von einer gewaltigen Hitzewelle zerschmolzen. Und was bedeutet diese gigantische 34 am Horizont?

Clair Obscur: Expedition 33 weckt ab der ersten Sekunde eure Neugierde für seine faszinierende Welt und seine ungewöhnliche Geschichte. Denn die Zahl am Horizont wird nicht nur von einer übergroßen Figur namens „Die Malerin“ an ihren Monolithen gepinselt, sie ist auch das Todesurteil für alle Personen dieses Alters.

Denn schon kurz nach Beginn des Spiels wird sich diese Zahl zur namensgebenden 33 ändern, um die 34-jährigen Lumièrs zu vernichten – und eure Expedition in den Kampf gegen die Malerin zu entsenden.