Als Code Vein im Jahr 2019 erschien, war das Soulslike-Genre noch eine gerade aufblühende Nische: FromSoftware prägte bis dato diese Spielart mit seiner namensgebenden Souls-Trilogie.

Titel wie Nioh (2017), The Surge 2 (2019) oder Sekiro: Shadows Die Twice (2019) durchbrachen zusehends diese Dominanz und sorgten vor allem auch für spielerische Abwechslung und neue Ansätze. Code Vein konnte damals vor allem mit seinem Anime-Setting und dem soliden Kampfsystem punkten. Aber das ist eben auch schon mehr als sechs Jahre her.

Wenn Code Vein 2 am 30. Januar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erscheint, herrscht im Soulslike-Sektor dichtes Gedränge. Und damit sind nicht nur Titel wie Elden Ring (2022) oder Black Myth: Wukong (2024) gemeint. Bereits kurz nach dem Erscheinen des zweiten Code Veins kommt Nioh 3 auf den Markt.

Die Konkurrenz ist also groß und es stellt sich die Frage, wie sich Code Vein 2 überhaupt durchsetzen kann. Die erste Hands-On lässt zumindest darauf hoffen, dass sich das Anime-Soulslike eine Nische sichert. Denn an Qualitäten mangelt es dem Spiel nicht.

Wie schon der Vorgänger präsentiert Bandai Namco Studios auch diesmal ein düsteres Anime-Abenteuer, das ebenso stark durch das Gameplay wie durch seine Story getrieben ist. Code Vein 2 spielt in einer fernen Zukunft, in der Menschen und Wiedergänger – also so etwas wie Vampire – Seite an Seite leben. Allerdings steht die Welt kurz vor der Zerstörung. Ihr schlüpft in die Haut eines selbst kreierten Jägers (oder einer Jägerin) und müsst die Apokalypse mittels Zeitreise-Magie abwenden.

Der in der Preview-Version präsentierte Baukasten erweist sich als erfreulich komplex und erlaubt das minutiöse Zusammenbasteln des eigenen Spielcharakters. Viele werden sicher bereits hier Stunden zubringen. Wie magisch und wild das Anime-Szenario ausfällt, zeigt sich bereits zu Beginn: Nachwuchs-Zauberin Lou MagMell holt euch zurück ins Leben und opfert dafür eine Hälfte ihres offenliegenden Herzens. Eure und ihre Energie sind dadurch miteinander verbunden.

In der etwa dreistündigen Preview-Session standen neben zwei Boss-Kämpfen vor allem das Erforschen der Spielwelt und die Charakterentwicklung im Mittelpunkt. Denn Code Vein 2 serviert neben dem gewohnten Soulslike-Mix auch einige neue Impulse für das Genre.

 

