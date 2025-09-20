Beklemmende Dystopie

Hinter dem schaurig-grusligen Survival-Shooter Cronos: The New Dawn steht das polnische Studio, das sich bereits durch atmosphärische Horror-Games wie Layers of Fear, The Medium oder The Blair Witch einen respektablen Namen in der konkurrierenden Videospielwelt gemacht hat.

Mit ihrem neusten Streich versetzen euch die Entwickler in ein dystopisches Endzeitszenario, in welchem ihr als Reisende durch das postapokalyptische Polen der 1980er stapft.

Dabei beginnt der Gruselspaß ohne weitere Informationen in medias res und wirft gerade deshalb anfangs viele Fragen auf, die im Verlauf des Spiels jedoch sukzessive geklärt werden. Sofern ihr auf komplexe Handlungsstränge sowie abgefahrene Zeitreisen steht, seid ihr hier auf jeden Fall richtig.

In bester Third-Person-Manier marschiert ihr dabei durch größtenteils verwüstete Stadtgebiete, in denen euch herumliegende Trümmer allerorts den Weg versperren, eingestürzte Straßen euren Bewegungsradius drastisch einschränken und zahlreiche zersprengte Panzer einen militärischen Konflikt vermuten lassen.

Allerdings sind die verwegenen Straßen nicht völlig leer, euch attackieren immer wieder grässlich-mutierte Menschen, die euch das virtuelle Überleben in der düsteren Postapokalypse tatsächlich zur Hölle machen können.

Dies liegt zum einen daran, dass die ekelerregenden Geschöpfe wirklich hart im Nehmen sind und einiges an Blei schlucken, zum anderen, weil euch oftmals nur begrenzte Munition für eure Wummen zur Verfügung steht – wer demnach wild herumballert, wird schnell das virtuelle Ende sehen.

Erledigt ihr die monströsen Biester darüber hinaus nicht schnell genug, verschmelzen sie häufig mit herumliegenden Leichenteilen, um so gestärkt und in upgegradeter Form auf euch loszustürmen.

Erfreulicherweise droppen besiegte Monster regelmäßig Munition oder andere nützliche Items, sodass trotz der Munitionsarmut kaum Frust aufkommen dürfte – einen wählbaren Schwierigkeitsgrad gibt es übrigens nicht, dafür jederzeit fair gesetzte Checkpoints.

Dabei geht die eindringliche Action jederzeit gut von der Hand, so wechselt ihr unter anderem im Handumdrehen zu einer anderen Waffe, schleudert den fiesen Mutanten explosive Haftminen entgegen oder brutzelt sie mit eurem Handfeuerwerfer knusprig.

Daraus ergibt sich schlussendlich eine unfassbar dichte Atmosphäre, die euch bei jeder Auseinandersetzung den Puls nach oben treiben dürfte. Einzig allein die Tatsache, dass euch stets die gleichen Gegnertypen begegnen werden, drückt ein wenig auf die Stimmung.

Im Gegensatz dazu dürft ihr euch auf eine derart angsteinflößende Soundkulisse freuen, die euch nicht nur einmal das Blut in den Adern gefrieren lassen wird, so erwarten euch neben grauenvollem Grunzen und abscheulichem Keuchen auch entsetzliches Ächzen, das euren Adrenalinspiegel in Nullkommanichts in ungeahnte Höhen katapultieren lässt – von den nervenaufreibenden Jumpscares mal ganz abgesehen.

Grafisch macht der Survival-Horror auch einiges her und glänzt vor allem mit äußert detaillierten Spielwelten, die euch leicht in den aufwühlenden Grusel abtauchen lassen. Lediglich die augenfällig starr agierenden NPCs fallen etwas aus dem Rahmen und kratzen dementsprechend ein wenig an der Immersion.

Inhaltsverzeichnis 1. Beklemmende Dystopie

2. Grüße von Isaac

3. Fazit