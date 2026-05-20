Wo kein Licht mehr hinreicht

Auf dem Grund des Pazifiks wartet etwas Uraltes auf euch. Big Bad Wolf, das Studio hinter The Council und Vampire: The Masquerade – Swansong, schickt euch mit Cthulhu: The Cosmic Abyss in die labyrinthischen Tiefen der versunkenen Stadt R’lyeh. Ohne Kompass, ohne Karte, dafür mit KI. Ob das kosmische Grauen hält, was es verspricht, erfahrt Ihr in unserem Test.

Das Jahr 2053: Die Welt kämpft um ihre letzten Ressourcen, mächtige Konzerne bohren immer tiefer in den Meeresboden. Und eine Bergbaustation im Pazifik sendet kein Lebenszeichen mehr.

Ihr schlüpft in die Rolle von Noah Williams, einem Ermittler der Ancile, einer Behörde für okkulte Angelegenheiten. Was als Routineeinsatz beginnt, zieht euch unaufhaltsam hinab in ein Reich, das kein Mensch je hätte betreten sollen.

Die Geschichte entfaltet sich in sieben Kapiteln und vermischt Science-Fiction mit klassischem Lovecraft-Horror auf eine Art, die beiden Genres gerecht wird. Noah ist kein strahlender Held, er ist ein von seiner Vergangenheit gezeichneter Ermittler, der weiß, dass jedes Wissen seinen Preis hat.

An seiner Seite begleitet ihn KEY, eine künstliche Intelligenz, die ihn mit Tipps versorgt, ihn mental stützt und gleichzeitig selbst eine wachsende Faszination für die kosmischen Kräfte entwickelt. Diese leise Ambivalenz zwischen Verlässlichkeit und potenziellem Verrat gibt der Beziehung zwischen Noah und KEY eine Tiefe, die aktueller ist denn je.

R’lyeh selbst ist das atmosphärische Herzstück des Spiels. Die versunkene Stadt ist als Gefängnis konzipiert, und das spürt Ihr in jeder Ecke: Gänge führen ins Nirgendwo, Architektur verweigert jedwede Logik, und selbst das Wasser scheint sich den falschen Weg zu bahnen.

Wer Lovecrafts Texte kennt, findet sich in diesem Unbehagen sofort wieder, und spürt jenes Kribbeln, wenn Vernunft und Wirklichkeit auseinandergleiten. Das Studio streut zudem zahlreiche Easter Eggs für Kenner der Vorlage ein, von Referenzen an At the Mountains of Madness bis zu Anspielungen auf The Shadow over Innsmouth.

Nadel im kosmischen Heuhaufen

Das Gameplay dreht sich um eure Fähigkeit, eure Umgebung zu lesen und mit den richtigen Werkzeugen zu entschlüsseln. Der Sonar eurer KI ermöglicht es, bestimmte Frequenzen auf Objekte anzuwenden und neue Informationsebenen freizuschalten.

Analysiert ihr etwa eine Gesteinsformation, erhaltet ihr dessen Mineralfrequenz, mit der ihr gezielt nach ähnlichen Materialien in der Umgebung suchen könnt. Die gesammelten Hinweise verwaltet ihr im sogenannten Vault, einem mentalen Gedankenpalast, in dem ihr ganz wie Sherlock Holmes Indizien miteinander verknüpft.

In der Theorie ist das ein stimmiges, cleveres System. In der Praxis wird das ständige Abtasten jedes Winkels mit dem Scanner jedoch schnell zäh. Das Spiel nimmt euch bewusst nicht an die Hand: kein leuchtender Wegweiser, keine aufdringliche Map, was genau jenes beklemmende Gefühl erzeugt, das Fans der Vorlage schätzen.

Durch die fehlende Führung werdet ihr euch jedoch schnell dabei ertappen, gedankenlos jede Ecke zu scannen, in der Hoffnung, das entscheidende Detail nicht übersehen zu haben. Gelegentlich sucht ihr die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen, deren Position ihr euch anhand von Audiologs grob erarbeitet habt.

Wer lieber etwas Unterstützung möchte, kann jederzeit in den Explorationsmodus wechseln, der es KEY erlaubt, euch bis zu drei Hinweise zu geben. Ein eleganter Kompromiss, der über die Schwäche im Gameplay allerdings nicht hinwegtäuschen kann.

Das Korruptionssystem hingegen gehört zum Besten, was Cthulhu: The Cosmic Abyss zu bieten hat. Euer Level des Wahnsinns steigt oder fällt, abhängig davon, welchen Weg Ihr zur Lösung eines Kapitels wählt. Die meisten der sieben Kapitel lassen sich auf mindestens zwei verschiedene Arten abschließen, wobei eine Route euch stärker korrumpiert als die andere.

Wer am Ende zu tief in den Abgrund starrt, verliert Optionen im Finale. Von mehreren möglichen Enden bleiben so nur noch wenige übrig. Das verleiht jeder Entscheidung echtes Gewicht und macht das Spiel für einen zweiten Durchlauf attraktiv. Nicht nur das Überleben ist das Ziel, sondern auch, wie viel von euch selbst ihr dabei opfert.

Beklemmend schön, technisch holprig

Visuell trifft Cthulhu: The Cosmic Abyss den richtigen Ton. Die Unterwasserarchitektur von R’lyeh wirkt fremd, bedrückend und dennoch detailreich: grünlich schimmernde Lichter, moosbedeckte Steinkolonnen, das erdrückende Gefühl der enormen Wassermassen um euch herum.

Wer auf Filme wie Underwater oder Abyss – Abgrund des Todes steht, wird sich hier sofort zu Hause fühlen. Der Soundtrack arbeitet zurückhaltend und wirkungsvoll, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Auch die englische Synchronisation weiß zu überzeugen. Eine deutsche Sprachausgabe liegt bedauerlicherweise nicht vor.

Technisch gibt es allerdings einen spürbaren Schwachpunkt: Sobald viele Scan-Ergebnisse gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinen, ruckelt das Spiel merklich.

Das reißt euch genau dann aus der Immersion, wenn die Untersuchung eigentlich Fahrt gewinnt. Vereinzelte visuelle Bugs wie flackernde Portale oder gelegentlich fehlplatzierte Modelle trüben den ansonsten soliden Gesamteindruck.

Fazit

Cthulhu: The Cosmic Abyss ist kein Spiel für jeden. Wer weder Geduld für atmosphärisches Erkunden noch für gelegentliches Umherirren mitbringt, wird schnell an seine Grenzen stoßen.

Doch wer sich auf die düstere, fremdartige Welt von R’lyeh einlässt und Lovecrafts Mythos schätzt, findet hier einen respektvollen Tribut an den Vater des kosmischen Grauens.

Das Korruptionssystem sorgt für Entscheidungstiefe, die bedrückende Atmosphäre überzeugt auf ganzer Linie und das bewusste Fehlen von spielerischer Führung entfaltet seinen ganz eigenen, langsamen Reiz. Wer die Vorlage kennt, findet zudem liebevolle Anspielungen auf das Lovecraft-Universum.

Allerdings zermürbt das Scanner-Gameplay auf Dauer. Das ständige Abtasten der Umgebung und das Kombinieren von Frequenzen verlieren schnell seinen Reiz. Wer vorankommen möchte, fühlt sich gelegentlich wie auf einer Schnitzeljagd ohne Anhaltspunkte.

Hinzu kommen die bereits genannten Performance-Einbrüche bei überladenen Scan-Anzeigen sowie die kleineren technischen Fehler, die dem insgesamt soliden Paket schaden. Cthulhu: The Cosmic Abyss ist ein atmosphärisch dichtes Ermittlungsspiel für Fans, wenn ihr die nötige Geduld aufbringen mögt.

Cthulhu: The Cosmic Abyss im Microsoft Store kaufen:

Singleplayer: 6.5

Multiplayer: -/-

Graphic: 8.0

XboxLive: -/-

Sound: 7.5

Control: 6.5

Overall: 6.8 Game Time: 6-8 Stunden

Speech: Englisch

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: „Gelungener Tribut an Lovecrafts Mythos mit Längen im Gameplay.“

The Good Bedrückende, dichte Atmosphäre in der versunkenen Stadt R'lyeh

Korruptionssystem mit echtem Entscheidungsgewicht und mehreren Enden

Stimmungsvolle Unterwasser-Optik mit detailreicher Architektur

Liebevolle Anspielungen und Easter Eggs aus dem Lovecraft-Universum

Interessante Dynamik zwischen Noah und der KEY

Sieben Kapitel mit mehreren Lösungswegen und Wiederspielwert

Zurückhaltender, wirkungsvoller Soundtrack The Bad Scanner-Gameplay wird auf Dauer zäh und repetitiv

Fehlende spielerische Führung führt zu ziellosen Suchphasen

Performance-Einbrüche bei überladenen Scan-Anzeigen

Vereinzelte visuelle Bugs wie flackernde Portale und fehlplatzierte Modelle

Keine deutsche Sprachausgabe 6.8