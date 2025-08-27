Directive 8020: Hands-on Preview zum cineastischen Sci-Fi-Horror

5 Autor:, in Preview / Directive 8020

Intro

﻿

Inhaltsverzeichnis

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. de Maja 293075 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 18:45 Uhr

    Ich steh auf Supermassives Games, einfach wie ein Film zum spielen, ganz chillig auf der Couch und dazu noch jetzt das Scifi Setting, richtig gut.

    1
  4. xXCickXx 103490 XP Elite User | 27.08.2025 - 18:50 Uhr

    Bei den ersten Trailern hatte ich da echt Lust drauf. Aber nach eurem Bericht und ersten Gameplayszenen bin ich doch raus

    0

Hinterlasse eine Antwort