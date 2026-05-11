Überleben lautet die Direktive

Im Weltraum nimmt der Tod viele Formen an. Supermassive Games meldet sich nach einem turbulenten letzten Jahr mit Directive 8020 zurück. Mit dem Sci-Fi-Abenteuer will man nicht nur Fans der Dark-Pictures-Anthologie abholen, sondern sich spielerisch weiterentwickeln. Ob das gelingt, verrät unser Test.

Willkommen in einer düsteren Zukunft. Die Menschheit ist dank des rasanten Klimawandels auf der Erde dem Untergang geweiht. Unter der Prämisse „Humanity First“ macht sich das Raumschiff Cassiopeia auf den Weg, um den weit entfernten Planeten Tau Ceti f auszukundschaften.

Das Ziel der Crew: den Weg für das Kolonieschiff Andromeda zu ebnen, welches Tau Ceti f zur neuen Heimat der Menschen formen soll. Doch etwas geht schief. Ein Meteor durchschlägt die Hülle der Cassiopeia und die Crew sieht sich einer tödlichen Gefahr ausgesetzt. Nun übernehmt ihr das Steuer!

Wahlweise solo oder mit Freunden auf der Couch stellt ihr euch in Directive 8020 der außerirdischen Gefahr. Und diese hat es in sich, schließlich ist das Alien nicht nur tödlich, sondern kann zusätzlich jede mögliche Gestalt annehmen. Ist das dort vorn also euer Kollege oder der sichere Tod?

Reise durch die Sci-Fi-Klassiker

Was euch als Fans der Dark-Pictures-Anthologie direkt auffallen wird, ist, dass Directive 8020 mit einer waschechten Third-Person-Kamera daherkommt. Vorbei die Zeiten, in denen ihr zwar cinematisch, allerdings wie ein „Panzer“ durch die Szenerien getorkelt seid.

Das narrative Sci-Fi-Abenteuer steuert sich wesentlich flüssiger und sieht dank Unreal Engine 5 auch noch umwerfend aus. Von den detailreichen Figuren sowie Gesichtsanimationen bis zu tollen Schattenspielen und vollumetrischen Lichtsetzungen kommt ab der ersten Minute Gruselatmosphäre auf.

Im Stile von „The Thing“, „Alien“ oder „Event Horizon“ möchte euch Directive 8020 die Klaustrophobie des Weltraums und die Gefahr eines unbekannten Alien-Organismus spüren lassen. Das gelingt in den ersten Spielstunden absolut.

Langsam erwacht die Crew aus dem Kälteschlaf der Reise und muss zusammenpuzzeln, was mit den Schlafoffizieren des Schiffes geschehen ist. Sind diese aufgrund der langen Isolation durchgedreht? Oder schlummert eine viel tödlichere Gefahr auf dem Schiff?

Entscheidungen, die euch verfolgen

Hierfür sprecht ihr mit euren Crewmitgliedern, erkundet das Schiff, löst kleinere Rätsel, um etwa Strom umzuleiten oder fehlende Energiezellen auszutauschen, und trefft natürlich allerhand Entscheidungen. Supermassive Games setzt bei der Narration erneut auf wichtige Schlüsselsequenzen.

So ist es euch überlassen, ob ihr etwa Energie aus dem Flugassistenten oder der Brandschutzanlage abzwackt, um das Schiff zu reparieren. Oder ob ihr eurer eventuell instabilen Crew eine Waffe anvertraut, deren Einsatz in einem Raumschiff verheerende Folgen haben kann.

Jede Entscheidung sorgt für mehr oder weniger große Konsequenzen, bis zum Ableben von Crewmitgliedern. Wer diese Konsequenzen spüren will, der entscheidet sich für den klassischen Modus, in dem einmal getroffene Entscheidungen nicht wieder rückgängig gemacht werden können.

Wer entweder keine Lust auf mehrere Spieldurchgänge hat oder nicht entscheidungsfreudig genug ist, der kann das Spiel bei den sogenannten Turning Points auf den niedrigen Story-Schwierigkeitsgraden auch zurückspulen und sich in bestimmten Situationen umentscheiden.

Das nimmt aus unserer Sicht der Geschichte allerdings die Wucht, denn die Games von Supermassive zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie in ihren Abzweigungen unbarmherzig sein können, euch Figuren näherbringen, sie euch jedoch ebenso wieder entreißen.

Neues Gameplay ohne Wucht

Wer bewusst den Schlag in die Magengrube vermeidet, beraubt sich selbst der narrativen Wucht des Sci-Fi-Survival-Titels. Und die ist primär das, was Directive 8020 vorantreibt. Denn die neu eingeführten Gameplay-Elemente bringen lediglich geringfügige Änderungen.

Da wäre zum einen der Scanner, mit dem ihr eure nähere Umgebung nach Türen, Kabelverbindungen und gelegentlichen Gegnern absuchen könnt. Dessen Einsatz fällt jedoch minimal aus.

Gleiches gilt für das Aktivieren oder „Hacken“ von Konsolen, bei denen ihr lediglich aus einiger Entfernung den rechten Trigger betätigen müsst, um diese zu benutzen. Beim Öffnen verschlossener Türen drückt ihr in einem simplen Minispiel zur richtigen Zeit den entsprechenden Button, um ein sich drehendes Kreissymbol rechtzeitig einrasten zu lassen.

Groß angekündigt war hingegen der Stealth-Anteil des Spiels. Schließlich befindet sich ein Formwandler an Bord, der euch, einmal entdeckt, schnell den Garaus machen kann. Bedauerlicherweise kommen diese Passagen nicht über ein rudimentäres spielerisches Niveau hinaus.

Das Alien schreitet die ewig gleichen Routen ab, bleibt an festgesetzten Punkten stehen und schaut blöd in der Gegend herum, während ihr euch in aller Ruhe von Deckung zu Deckung bewegt.

Zwar sollen etwa Glassplitter auf dem Boden dafür sorgen, dass ihr euch mit Bedacht durch die Umgebungen schleicht. Weil ihr in den Passagen jedoch ohnehin gebückt unterwegs seid, sorgen diese Hindernisse nicht für Varianz. Zudem sorgt eine schwache Gegner-KI dafür, dass ihr euch für eine Entdeckung schon extrem schusselig anstellen müsst.

Doppeltes Spiel komplett verschenkt

Dass der Organismus die Form wechseln kann, ist gleichzeitig der größte Spannungspunkt sowie verschenktes Potenzial bei Directive 8020. Der Fakt, dass die Lebensform euch jederzeit auflauern kann, hätte für Spannung und Paranoia sorgen können, zumal das Spiel viele Brotkrumen in diese Richtung streut.

Unterhaltet ihr euch gerade mit einem Mimic oder mit eurer Schiffsärztin? Kommt der Befehl von eurem Captain oder einer ihm ähnlich sehenden Lebensform? Zahlreiche Hinweise auf die Eigenschaften eurer Crewmitglieder wie Tagebücher und Logs suggerieren: Diese Infos werden noch einmal wichtig.

Stattdessen sind diese in großen Teilen des Spielverlaufs eher schmückendes Beiwerk. Meist ist klar, von welchem Charakter gerade Gefahr ausgeht, zumal euch das Spiel dies durch zusammenhanglose Zeitsprünge selbst spoilert. Einmal übernehmt ihr in einem solchen Zeitsprung eine Figur, die zuvor noch nicht einmal eingeführt wurde.

Die Erzählweise, die zahlreichen auffindbaren Charakterinfos und das erst spät im Spielverlauf einsetzende Misstrauen wirken, als hätte Directive 8020 zunächst ein anderes Spiel werden sollen, dessen Pacing etwa durch die Zeitsprünge im Nachhinein verändert wurde.

Ob die im vergangenen Jahr stattgefundenen Entlassungen bei Supermassive sowie die Verschiebung des Titels um ein halbes Jahr hier zusammenspielen, können wir nur spekulieren. Schade ist es um das verschenkte Potenzial der Prämisse dennoch.

So bleibt Directive 8020 primär ein narrativ nettes Sci-Fi-Spektakel, bei dem ihr euch am schönen Schauspiel von etwa Lashana Lynch sattsehen könnt, die euch aus Filmen wie „The Woman King“ oder dem James-Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ bekannt ist.

Fazit

Mit Directive 8020 wagt sich Supermassive Games in die Weiten des Alls vor. Inspiriert von Filmen wie „The Thing“, „Alien“ und „Event Horizon“ versucht euch das Studio durch Klaustrophobie, Body Horror sowie Paranoia in den Bann des Titels zu ziehen.

Erzählerisch und atmosphärisch funktioniert dies. Die Isolation der Crew ist spürbar und dank effektvoller Grafik in Unreal-Engine-5-Qualität passend in Szene gesetzt. Wenn ihr durch enge Lüftungsschächte zwängt oder Gestalten durch die Schatten huschen seht, spielt Directive 8020 seine ganze Stärke aus.

Die spielerischen Veränderungen zünden jedoch kaum. Der Scanner ist nettes Beiwerk ohne großen Gameplay-Einfluss, die Stealth-Passagen rudimentär sowie spannungsarm. Das größte Potenzial lässt der Titel jedoch bei den gestaltwandlerischen Gegenspielern liegen.

Schließlich können diese eure Crew nachahmen, was für spannende und misstrauische Dialoge sorgen könnte. Die Betonung liegt auf „könnte“, denn so richtig schöpft Directive 8020 seine Prämisse erst gegen Ende des Spiels aus, wenn diese noch dazu mit einem saftigen Twist versehen wird.

Wenn ihr nicht mehr verlangt als ein narratives Sci-Fi-Spektakel in wundervoller Optik und mit zahlreichen Entscheidungswegen, wird euch Directive 8020 definitiv zufriedenstellen. Sollte sich die Supermassive-Formel für euch bereits abgenutzt haben, wird euch dieser Weltraum-Ausflug wahrscheinlich nicht von der Sättigung heilen.

Directive 8020 im Microsoft Store kaufen:

Singleplayer: 7.0

Multiplayer: 7.2

Graphic: 8.5

XboxLive: -/-

Sound: 8.0

Control: 7.5

Overall: 7.0 Game Time: 6-8 Stunden

Speech: Deutsch

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: „Atmosphärisches Sci-Fi-Survival mit spielerischen und narrativen Schwächen.“

The Good Schicke Grafik mit stimmungsvoller Lichtsetzung

Dichte Gruselatmosphäre im Stile von Alien, The Thing und Event Horizon

Spürbare Klaustrophobie in engen Schiffskorridoren und Lüftungsschächten

Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen bis zum Ableben von Crewmitgliedern

Flüssige Third-Person-Steuerung

Solo und im Couch-Koop spielbar

Deutsche Sprachausgabe und Texte

Atmosphärischer Soundtrack The Bad Gestaltwandler-Prämisse wird zu wenig ausgeschöpft

Stealth-Passagen rudimentär und spannungsarm

Scanner und Multitool ohne nennenswerten Gameplay-Einfluss

Zusammenhanglose Zeitsprünge spoilern Handlungsstränge

Immer noch nervige Quick-Time-Events 7.0