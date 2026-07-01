Zwischen Verrat, Eis und uralten Mächten

Mit DOOM: The Dark Ages – Revelations erscheint am 7. Juli 2026 die erste große Kampagnen-Erweiterung zum neuesten Abenteuer des Slayers. Statt glühender Höllenlandschaften verschlägt es Spieler diesmal in frostige Regionen, geheimnisvolle Ruinen und bislang unerforschte Gebiete der düsteren Fantasy-Welt.

Die Handlung setzt nach einem folgenschweren Verrat ein. Verwundet und isoliert muss sich der Slayer nicht nur neuen Dämonenhorden stellen, sondern stößt zugleich auf Geheimnisse, die tief in die Vergangenheit dieser Welt reichen.

Unterstützt von einem mysteriösen Verbündeten wartet eine Bedrohung, die weit über die bekannten Mächte von Himmel und Hölle hinauszugehen scheint.

Der Kettenspeer bringt frischen Schwung ins Arsenal

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt der Kettenspeer. Die neue Waffe kombiniert rohe Gewalt mit zusätzlicher Beweglichkeit und eröffnet weitere Möglichkeiten, die ohnehin kompromisslosen Kämpfe noch dynamischer zu gestalten.

Damit setzt id Software den eingeschlagenen Weg konsequent fort. Bereits das Hauptspiel rückte die brachiale Stärke des Slayers stärker in den Mittelpunkt und verzichtete bewusst auf übertriebene Akrobatik zugunsten direkter, wuchtiger Gefechte. Revelations knüpft genau dort an und erweitert die bekannten Mechaniken sinnvoll.

Zwölf Stunden neue Herausforderungen

Auch der Umfang kann sich sehen lassen. Mit rund zwölf Stunden Spielzeit erwartet Spieler ein umfangreiches Abenteuer, das deutlich über den Rahmen klassischer DLCs hinausgeht. Statt eines kurzen Nachschlags erhalten Fans eine Kampagne, die genügend Raum für neue Schauplätze, Gegner und erzählerische Entwicklungen bietet.

Gerade für langjährige Anhänger der Reihe dürfte dies eine erfreuliche Nachricht sein, denn Revelations versteht sich klar als eigenständiger Bestandteil der modernen DOOM-Saga.

Das Ripatorium wächst weiter

Nicht nur die Kampagne wird erweitert. Auch das Ripatorium, der Arena-Modus von DOOM: The Dark Ages, erhält zusätzliche Inhalte. Nach Abschluss der neuen Geschichte stehen drei weitere Karten, neue Dämonentypen und zusätzliche Herausforderungen zur Verfügung.

Begleitend erscheint mit Ripatorium 3.0 ein kostenloses Update, das mehr Anpassungsmöglichkeiten, speicherbare Presets und verbesserte Freigabecodes einführt. Damit soll der Wiederspielwert weiter steigen und der Community mehr Freiheit bei der Erstellung eigener Szenarien geboten werden.

Große Erwartungen an den nächsten Schritt

Bereits das Hauptspiel entwickelte sich zum erfolgreichsten Launch in der Geschichte von id Software und begeisterte Millionen Spieler weltweit. Die Verbindung aus mittelalterlicher Ästhetik, kompromissloser Action und modernisierter Spielmechanik traf offensichtlich den Nerv der Community.

Alles deutet darauf hin, dass Revelations diesen Weg konsequent fortsetzen wird. Die Kombination aus neuen Waffen, bislang unbekannten Regionen und einer umfangreichen Kampagne macht jedenfalls Lust auf das nächste Kapitel der DOOM-Reihe.

Ob die Erweiterung die hohen Erwartungen am Ende erfüllen kann, wird sich ab dem 7. Juli zeigen. Die Voraussetzungen für ein weiteres spektakuläres Abenteuer des Slayers sind jedoch ohne Zweifel gegeben