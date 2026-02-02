Ein modernes Wiedersehen
Nachdem Square Enix in den letzten beiden Jahren hochauflösende 2D-Remakes der ersten drei Dragon Quest-Spiele rausgehauen hat, dürfen sich Fans des inhaltlich wohl umfangreichsten Teils nun auf eine von Produzent Ichikawa Takeshi komplett neuaufgesetzte Version des im Jahre 2000 veröffentlichten Klassikers freuen.
Hierbei wurde nicht nur an den grafischen Schräubchen gedreht, sondern sowohl die Technik als auch das Spielgeschehen an heutige Maßstäbe angepasst. So wurden beispielsweise die vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama erschaffenen Charaktere in einen von Grund auf neu geschaffenen 3D-Stil umgewandelt, der die putzigen Figuren ähnlich wie im genreverwandten Blue Dragon als niedliche Minifiguren darstellt.
Ob der gewagte Spagat zwischen nostalgischer Erinnerung und modernem Gameplay allerdings problemlos funktioniert und inwieweit blutjunge Neueinsteiger sowie erfahrene Drachenqueste-Veteranen gleichermaßen bedient werden, verraten wir euch in unserem Testbericht.
Inhaltsverzeichnis
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich hab’s mir vorbestellt und freue mich schon auf dem 5 Februar….Der Test bestätigt da auch nur meine Vorfreude
Habs auch vorbestellt, ein Spiel was ich mir abends schön im Bett oder auf der Couch über die PS Portal zocken werde. 😉
Ein dialogreiches Spiel mit „Speech: Englisch“? Da würde ich gleich einen Punkt für abziehen und es selber nicht mehr spielen. Trotzdem, die Charaktere sehen schon knuffig aus.
Gibt doch Untertitel.. wo ist das Problem und ein Großteil ist Text lästig….Sind bestimmt nur 20% wo man die englischen Sprecher hört und dazu gibt’s halt die Untertitel
Das Problem ist, dass man dann dauernd die Untertitel liest und nicht mehr sieht, was oben abgeht. Das macht einen RIESEN Unterschied. Du glaubst gar nicht wie unterschiedlich die Wirkung sein kann. Ich hatte das z.B. beim zweiten Durchspielen von Hellblade: Senua’s Sacrifice gemerkt als ich dann die Untertitel ausgeblendet hatte.
Aber gut, wenn nur 20 Prozent der Dialoge englisch vertont sind, relativiert dies das natürlich ein wenig.
Danke für den Test, das Spiel sieht gut aus, muss aber noch warten bis es günstiger ist.
Kann das game nur empfehlen. Macht richtig spass. Hab es heute mittag schon bekommen.