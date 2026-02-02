Ein modernes Wiedersehen

Nachdem Square Enix in den letzten beiden Jahren hochauflösende 2D-Remakes der ersten drei Dragon Quest-Spiele rausgehauen hat, dürfen sich Fans des inhaltlich wohl umfangreichsten Teils nun auf eine von Produzent Ichikawa Takeshi komplett neuaufgesetzte Version des im Jahre 2000 veröffentlichten Klassikers freuen.

Hierbei wurde nicht nur an den grafischen Schräubchen gedreht, sondern sowohl die Technik als auch das Spielgeschehen an heutige Maßstäbe angepasst. So wurden beispielsweise die vom weltberühmten Manga-Künstler Akira Toriyama erschaffenen Charaktere in einen von Grund auf neu geschaffenen 3D-Stil umgewandelt, der die putzigen Figuren ähnlich wie im genreverwandten Blue Dragon als niedliche Minifiguren darstellt.

Ob der gewagte Spagat zwischen nostalgischer Erinnerung und modernem Gameplay allerdings problemlos funktioniert und inwieweit blutjunge Neueinsteiger sowie erfahrene Drachenqueste-Veteranen gleichermaßen bedient werden, verraten wir euch in unserem Testbericht.