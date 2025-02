Mit Baby-Drachen gegen das Böse

Die Drachenlords sind zurück – und sie haben nichts Gutes im Sinn. In Dragonkin: The Banished, dem neuen Action-RPG der Macher von Warhammer: Chaosbane, müsst ihr die Menschheit vor der drohenden Versklavung bewahren. Wir durften bereits einen Blick ins Spiel werfen und selbst Hand anlegen, um euch zu verraten, was euch demnächst erwartet.

Mit einem neuen Hack’N’Slash wollen Eko Software die Xbox-Gamerschaft begeistern. Der Name des Babys der Chaosbane-Macher hört dabei auf den Namen Dragonkin: The Banished und geht vorerst am 6. März in den Early Access auf dem PC. Hier soll der Titel, der auf der Unreal Engine 5 läuft, reifen, um später auch auf der Xbox zu glänzen.

Zum Early-Access-Start könnt ihr zwischen drei unterschiedlichen Charakteren wählen. Da wäre zunächst der aggressive Barbar Rurik Haraldson, der mit Eismagie und krachenden Nahkampfattacken für Chaos auf dem Schlachtfeld sorgt.

Als zweite Option steht euch das Orakel Electrane zur Verfügung. Sie kontrolliert die Elektrizität, beherrscht verschiedene magische Künste und ist dank Fähigkeiten wie den Ethernal Darts auch als Fernkämpferin geeignet.

Zu guter Letzt gibt es noch Lothair of Montdragon, einen Ritter, der Lichtschild und Feuermagie vereint. Mit seinem elementaren Flammenwerfer sorgten wir in der Demo dafür, dass unsere Feinde ordentlich ins Schwitzen kamen. Ein vierter Held, der auf Gift und Fernkampf spezialisierte Tracker, soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.