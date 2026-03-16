Eine düstere Fantasywelt

Wenn uralte Drachenmächte erwachen und die Welt ins Chaos stürzen, braucht es Helden, die sich der Dunkelheit entgegenstellen. Genau hier setzt Dragonkin: The Banished an und entführt euch in eine düstere Fantasywelt, in der Drachenblut, uralte Kräfte und der ewige Kampf zwischen Ordnung und Zerstörung das Schicksal der Menschheit bestimmen.

Im Action-Rollenspiel von Eko Software schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Dragonkin.

Dabei handelt es sich um Krieger, die eine besondere Verbindung zu den Mächten der Drachen besitzen und diese im Kampf nutzen können. Jede Figur bringt eigene Fähigkeiten, Kampfstile und Möglichkeiten zur Spezialisierung mit, wodurch ihr euren Spielstil individuell anpassen könnt.

Das Spiel orientiert sich stark an klassischen Hack-and-Slash-Rollenspielen. Gegnerhorden werden besiegt, Ausrüstung wird verbessert und der eigene Charakter wird Schritt für Schritt stärker.

Gleichzeitig versucht das Spiel mit eigenen Ideen rund um Drachenkräfte und Charakterentwicklung, frischen Wind in das Genre zu bringen.

Wir haben uns Dragonkin: The Banished auf der Xbox Series X genauer angesehen und verraten euch in unserem Test, was euch im Action-Rollenspiel erwartet und wo die Stärken und Schwächen des Titels liegen.