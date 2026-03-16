Eine düstere Fantasywelt
Wenn uralte Drachenmächte erwachen und die Welt ins Chaos stürzen, braucht es Helden, die sich der Dunkelheit entgegenstellen. Genau hier setzt Dragonkin: The Banished an und entführt euch in eine düstere Fantasywelt, in der Drachenblut, uralte Kräfte und der ewige Kampf zwischen Ordnung und Zerstörung das Schicksal der Menschheit bestimmen.
Im Action-Rollenspiel von Eko Software schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Dragonkin.
Dabei handelt es sich um Krieger, die eine besondere Verbindung zu den Mächten der Drachen besitzen und diese im Kampf nutzen können. Jede Figur bringt eigene Fähigkeiten, Kampfstile und Möglichkeiten zur Spezialisierung mit, wodurch ihr euren Spielstil individuell anpassen könnt.
Das Spiel orientiert sich stark an klassischen Hack-and-Slash-Rollenspielen. Gegnerhorden werden besiegt, Ausrüstung wird verbessert und der eigene Charakter wird Schritt für Schritt stärker.
Gleichzeitig versucht das Spiel mit eigenen Ideen rund um Drachenkräfte und Charakterentwicklung, frischen Wind in das Genre zu bringen.
Wir haben uns Dragonkin: The Banished auf der Xbox Series X genauer angesehen und verraten euch in unserem Test, was euch im Action-Rollenspiel erwartet und wo die Stärken und Schwächen des Titels liegen.
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2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Weiß nicht find die Helden irgendwie langweilig bisher vom gesehenen.
Die Rezessionen auf steam sind aber ganz gut.
Aber 50€ ist mir zu viel des Guten
Bei steam kostet es grade mal 25€ wenn es im Angebot ist sogar noch weniger wie gerade abend. Glaube muss mir mal paar gameplays mehr anschauen.
Vielleicht ganz gut, muss ich mir nochmal genau in Ruhe ansehen.
Wobei eher für einen schmalen taler ,mehr dann auch nicht