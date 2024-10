Niemand hat auf euch gewartet

Es gibt sie noch, diese Rollenspiele, die sich nach alter Schule anfühlen, die euch nicht an die Hand nehmen und bei denen jeder Schritt tödlich sein kann. Drova – Forsaken Kin ist solch ein RPG. Doch kann der von vielen als „Gothic in 2D“ bezeichnete Titel überzeugen? Das verraten wir in unserem Test.

Schimmernde Rüstung, wuchtiges Schwert, pralle Taschen gefüllt mit Gold: so stolziert euer strahlender Held in den meisten Rollenspielen nach wenigen Stunden umher. Im RPG-Klassiker Gothic war das damals anders. Zur Begrüßung gabs erstmal volles Pfund aufs Maul und auch im weiteren Spielverlauf wurde euch nichts geschenkt.

Diesen Ansatz verfolgen die Entwickler von Just2D mit ihrem Erstlingswerk Drova – Forsaken Kin. Das 2D-Pixel-Rollenspiel orientiert sich an Gothics rauer Welt und ließ sich zudem von Genre-Klassikern wie Morrowind oder Baldurs Gate 2 inspirieren. Das Ziel: Euch in eine unbarmherzige Welt zu werfen, in der ihr überleben und euch euer Schicksal selbst erarbeiten sollt. Drova – Forsaken Kin kaut euch nichts vor. Wenn ihr nicht auf die Umgebung achtet oder den Worten der NPCs lauscht, lauert der Tod an der nächsten Ecke.

Statt als auserkorener Held zieht es euch daher als Normalo zur falschen Zeit am falschen Ort ins Abenteuer. Als ihr nachts heimlich einige Druiden aus eurem Dorf zu einem Ritual verfolgt, zieht euch das außer Kontrolle geratene Ereignis in die Sagenwelt Drova. Dort soll das Paradies auf euch warten – doch stattdessen regieren Tod und Terror. Denn Drova ist nicht der versprochene Garten Eden, sondern ein wahrlich raues Pflaster.