Das Universum ist voller Türen

Dass die beiden Neuverfilmungen von Frank Herberts Dune absolute Blockbuster waren, dürfte sich rumgesprochen haben. Es ist also wenig verwunderlich, dass 2025 mit Dune: Awakening ein ambitioniertes Videospiel zum Sci-Fi-Epos erscheinen wird.

Dabei arbeiteten die Entwickler eng mit den Filmproduzenten zusammen, sodass euch ein äußerst stimmiges Abenteuer erwarten wird, dass sich jedoch nicht hundertprozentig am Kanon orientiert und daher einige Elemente neuinterpretiert.

Das Massive Multiplayer Online-Rollenspiel erinnert vom Gameplay her stark an Conan Exiles, das ebenfalls im Hause Funcom entwickelt wurde. So sammelt ihr in der sandigen Wüste zahlreiche Ressourcen, bekämpft garstige Feinde und baut eure Basis sukzessive auf.

In unserer Anspielsession erlebten wir eine ausufernde und vor allem lebensbedrohliche Spielwelt, die hauptsächlich aus sandigen Dünen und kleineren Felsplateaus bestand. Wir übernahmen die Rolle eines einzelnen Atreiden, der mit seinem Ornithopter in der öden Wüste bruchgelandet ist.

Aufgrund der akuten Sandwurmgefahr nahmen wir die Beine in die Hand und rannten schnellstens auf eine nahegelegene Hochebene, die uns zumindest kurzzeitig Schutz bieten sollte.

