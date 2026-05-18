Mehr als nur ein Gaming-Stuhl?

Gaming Stühle gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Von günstigen Modellen bis hin zu vermeintlichen Premium Thronen ist alles dabei.

Mit der Tank Serie geht DXRacer allerdings einen anderen Weg.

Hier geht es nicht um stylische Racing Optik oder möglichst viele Features. Hier geht es um Größe, Stabilität und Komfort auf einem Level, das viele andere Stühle gar nicht erst erreichen wollen.

Mit einem Preis von rund 599,00 Euro positioniert sich der Tank dabei klar im Premium Segment und richtet sich vor allem an Nutzer, die bewusst nach maximalem Komfort und besonders viel Platz suchen.

Doch kann der Tank wirklich überzeugen oder ist das am Ende einfach nur zu viel des Guten?

Aufbau und Verarbeitung

Schon vor dem eigentlichen Aufbau macht der DXRacer Tank klar, in welcher Liga er spielt. Der Karton ist nicht nur groß, sondern bringt mit über 30 Kilogramm ordentlich Gewicht auf die Waage.

Allein das Auspacken fühlt sich weniger nach mal eben aufbauen an und mehr nach einem kleinen Workout.

Beim Öffnen wird schnell deutlich, dass hier nichts dem Zufall überlassen wird. Die einzelnen Komponenten sind sauber und strukturiert verpackt, nichts fliegt lose im Karton herum. Jedes Teil hat seinen festen Platz, ordentlich geschützt und sinnvoll angeordnet.

Der Aufbau selbst dauert rund 15 bis 20 Minuten und geht angenehm flüssig von der Hand. Die Anleitung ist klar strukturiert, verständlich aufgebaut und führt euch sauber durch jeden einzelnen Schritt. YouTube Tutorials sind hier nicht notwendig.

Und genau hier zeigt der Tank, worauf er ausgelegt ist. Maximale Stabilität. Das Metallgestell wirkt massiv, alle Teile greifen sauber ineinander und schon beim Aufbau merkt man, dass hier nichts filigran oder empfindlich ist. Alles ist groß, schwer und darauf ausgelegt, lange zu halten.

Unterm Strich liefert der Tank schon beim Aufbau genau das ab, was man erwartet. Kein Gaming Spielzeug, sondern ein echtes Schwergewicht.

Sitzkomfort und Ergonomie

Doch so sauber der Aufbau auch ist, am Ende zählt nur eine Sache. Wie gut sitzt ihr wirklich?

Und genau hier spielt der Tank seine größte Stärke aus.

Schon beim ersten Hinsetzen wird klar, dass dieser Stuhl anders ist. Die Sitzfläche misst rund 63 cm und gehört damit zu den breitesten im Gaming Bereich. Das sorgt nicht nur für mehr Platz, sondern für ein komplett anderes Sitzgefühl.

Kein eingeengtes Racing Design, sondern ein massiver, fast schon thronartiger Sitz.

Egal ob 8 Stunden Homeoffice, eine 6 stündige Gaming Session oder einfach beides hintereinander, der Tank bleibt konstant bequem. Man sitzt stabil, wird sauber unterstützt und kann seine Position jederzeit verändern.

Und genau hier kommt der größte Vorteil ins Spiel: Platz.

Ihr könnt euch bewegen, umsetzen und sogar problemlos im Schneidersitz sitzen, ohne dass es eng wird. Das ist etwas, das die meisten Gaming Stühle schlicht nicht bieten.

Die Polsterung ist bewusst fester gehalten. Wer ein weiches Einsinken erwartet, ist hier falsch. Stattdessen bekommt ihr eine stabile Sitzbasis, die euch auch nach vielen Stunden noch vernünftig unterstützt.

Beim Thema Ergonomie geht der Tank einen klassischen Weg. Statt integrierter Mechaniken kommt ein separates Lordosenkissen zum Einsatz, das flexibel positioniert werden kann. Das erfüllt seinen Zweck, wirkt aber im Vergleich zu modernen Lösungen weniger durchdacht.

Dafür punktet der Tank an anderer Stelle umso stärker.

Sowohl das Nacken-, als auch das Lordosenkissen werden magnetisch fixiert. Keine Gummibänder, kein Ausleiern, kein Verrutschen. Die Kissen sitzen bombenfest und lassen sich trotzdem jederzeit schnell anpassen.

Gerade im Alltag ist das ein echter Unterschied und fühlt sich deutlich hochwertiger an, als die typischen Standardlösungen.

Unterm Strich zeigt sich klar, wo der Fokus liegt.

Der Tank will kein filigraner Ergonomie Stuhl sein. Er will ein massiver Komfort Sitz für lange Sessions sein und genau das funktioniert verdammt gut.

Fazit

Der DXRacer Tank macht von Anfang an klar, was er sein will und zieht das konsequent durch. Kein überladener Feature Stuhl, kein Blender mit viel Marketing, sondern ein massiver Gaming Chair mit Fokus auf Stabilität, Platz und Langzeitkomfort.

Gerade die enorme Sitzfläche und die robuste Bauweise heben ihn deutlich von der Masse ab. Wer viel Zeit am Schreibtisch verbringt und sich nicht in einen engen Racing Sitz quetschen will, bekommt hier einen echten Gamechanger, der im Alltag wirklich funktioniert.

Die magnetischen Kissen sind dabei ein überraschend starkes Detail, das den Komfort zusätzlich aufwertet.

Auf der anderen Seite ist der Tank nichts für jedes Setup. Gewicht und Größe sind nicht nur ein Feature, sondern auch eine klare Einschränkung. Dazu kommt, dass moderne Ergonomie Lösungen wie eine integrierte Lordosenstütze fehlen.

Mit einem Preis von rund 599,00 Euro ist der Tank definitiv kein günstiger Gaming Stuhl. Wer allerdings genau nach einem besonders großen, stabilen und langfristig komfortablen Chair sucht, bekommt hier ein Gesamtpaket, das sich deutlich von vielen anderen Modellen absetzt.

Am Ende ist der Tank kein Stuhl für alle, sondern für eine sehr klare Zielgruppe. Wer genau das sucht, bekommt hier einen der komfortabelsten und massivsten Gaming Stühle in diesem Bereich.

The Good Extrem stabile und hochwertige Verarbeitung

Enorme Sitzfläche mit viel Bewegungsfreiheit

Perfekt für lange Sessions und größere Nutzer

Magnetische Kissenlösung ohne Gummibänder The Bad Sehr schwer und sperrig

Benötigt viel Platz

Keine integrierte Lordosenstütze

Hoher Anschaffungspreis 8.5