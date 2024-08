Guess who’s back?

Kyle Crane ist zurück! Der Protagonist aus Dying Light feiert in Techlands neuem Zombie-Abenteuer Dying Light: The Beast sein Comeback. Wir durften auf der Gamescom mit den Entwicklern über ihre Pläne sprechen und uns erstes Gameplay anschauen. Was euch im bestialischen Standalone-Sequel erwartet, erfahrt ihr hier.

Dying Light: The Beast hätte es eigentlich nicht geben sollen – oder zumindest nicht in dieser Form. Das gestand uns Entwickler Techland in einem eigens errichteten Safehouse-Kino auf der Gamescom. Dort flimmerten gerade die ersten Key Facts zum frisch angekündigten The Beast über den Bildschirm, welches eigentlich ein DLC zu Dying Light 2 werden sollte.

Techland wurde jedoch im vergangenen Jahr Opfer eines großen Leaks, welcher unter anderem die Pläne für den DLC sowie dessen Plot spoilerte. Ein Super-GAU für die Entwickler, die kurz davorstanden, sämtliche Arbeiten am DLC komplett einzustampfen. Doch Not macht bekanntermaßen erfinderisch.

Und so entschied man sich im Hause Techland, den DLC stattdessen zu erweitern, umzuschreiben und ein eigenständiges Dying Light-Erlebnis daraus zu kreieren. Dying Light: The Beast war geboren – Kyle Crane war zurück. Dieser wurde nach den Ereignissen aus Teil 1 Experimenten ausgesetzt und ist nun zum namensgebenden Biest mutiert, welches in ihm schlummert. Jetzt sinnt Kyle auf Rache!

Weil es sich bei Cranes Rachefeldzug um eine eigenständige Geschichte in einer neuen Open World-Region handelt, eignet sich Dying Light: The Beast ideal für Neueinsteiger wie Serienfans gleichermaßen. Entweder, ihr hattet bislang noch keine Berührungspunkte mit der Welt. Dann lernt ihr Kyle und die Regeln der Zombie-Apocalypse in einem kleineren Rahmen kennen. Oder ihr seid bereits alte Veteranen und erfahrt, wie Dying Light und Dying Light 2 in Verbindung zueinander stehen.