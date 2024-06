Autor:, in / EA SPORTS F1 24

Formationsrunde

Dieses Jahr sollte alles ein wenig anders werden, so viel machte schon der Preview-Termin zu EA Sports F1 24 klar.

Ein überarbeiteter Karrieremodus, verfeinerte Mechaniken und jede Menge neue Herausforderungen, solo oder im Multiplayer-Modus, F1-Fans sollten einige neue Optionen freigespielt werden.

Mittlerweile haben wir den Parc Fermé erreicht, einige Runden auf den Strecken der Saison 2024 gedreht, viele der neuen spielbaren Fahrer getestet und uns in die Hochgeschwindigkeits-Kurven der überarbeiteten Technik gewagt.

So viel kann man gleich zu Beginn sagen, die Vorschau hat nicht zu viel versprochen. Wie das in der Nahaufnahme aussieht, lest ihr auf den folgenden Seiten.