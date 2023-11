Autor:, in / EA SPORTS WRC 23

Den Schaltknüppel weitergereicht

Die WRC-Videospielreihe besteht schon eine ganze Weile, bereits seit rund 20 Jahren erscheinen die virtuellen Herausforderungen rund um die jeweils aktuellen Saisons der World Rallye Championship unter der Flagge verschiedenster Spieleentwickler.

Seit 2020 haben EA Sports und Codemasters die Lizenz für sich ergattern können, was in diesem Jahr erstmalig Früchte trägt. Von den Machern aktueller Hochkaräter unter den Rennspielen, wie F1 23 und Dirt 5, erwarten Spieler natürlich einiges. Das Ergebnis ist ein umfangreiches und realistisches Rallye-Abenteuer in seiner ganz eigenen Klasse.

Codemasters haben sich für die 2023er Version von WRC einiges vorgenommen. Darunter eine Vielzahl an Spielmodi, jede Menge Karren und natürlich eine tolle Performance. Wir zeigen euch im Testbericht, was ihnen davon alles gelungen ist und wo man vielleicht nochmal nachschrauben könnte.