Indie auf Isländisch

Auf den ersten Blick würde vermutlich keiner daran denken, dass das Fantasy-Epos Echoes of the End ein waschechter Indie-Titel ist, der von der kleinen isländischen Videospiel-Schmiede Myrkur Games entwickelt wurde, denn sowohl die grafische Darbietung als auch die interessante Story können durchaus mit den Großen des Genres mithalten.

Das Third-Person-Action-Adventure nimmt euch auf eine circa 10- bis 12-stündige Reise durch das sagenumwobene Reich Aema mit, das aufgrund eines uralten Konflikts am existenziellen Abgrund steht, der alles Lebendige auszulöschen droht.

Dabei schlüpft ihr in die Rolle der magiebegabten Ryn, einer Vestigio, die gemeinsam mit dem Gelehrten und Entdecker Abram Finlay, auf der Suche nach ihrem Bruder Cor ein aufregendes Abenteuer voller intriganter Verschwörungen, furchteinflößender Gefahren und tückischer Herausforderungen meistern muss.

Gerade hier lässt Echoes of the End die narrativen Muskeln beeindruckend spielen, denn die packende Handlung baut von der ersten Sekunde an dramatisch Spannung auf und kann durch die glaubwürdigen Charaktere mit viel Tiefgang begeistern.

Dass letzten Endes doch ein kleineres Team am Werkeln war, fällt mit zunehmender Spielzeit vor allem auf technischer beziehungsweise spielmechanischer Sicht auf, worauf in folgendem Test noch näher eingegangen wird.