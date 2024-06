Die Rückkehr des Befleckten

Zwei Jahre ist es bereits her, dass Elden Ring mit knackigem Gameplay und einer ausgefeilten Open World Millionen von Spielern begeisterte. Nun erscheint der langersehnte DLC Shadow of the Erdtree, um euch abermals in die Haut des Befleckten zu stecken. Ob die Erweiterung dem Hauptspiel gerecht wird, verraten wir in unserem Test.

Bevor wir eintauchen, verraten wir euch die wichtigste Frage vorab, nämlich wie ihr Elden Ring: Shadow of the Erdtree überhaupt starten könnt. Um auf den DLC zuzugreifen, müsst ihr zwei Bosse im Hauptspiel gelegt haben. Zum einen Sternengeißel Radahn, den ihr in Schloss Rotmähne findet. Zum anderen den optionalen Boss Mohg, Fürst des Blutes, den ihr im Mausoleum der Mohgwyn-Dynastie findet.

Besiegt ihr Mohg, trefft ihr auf einen der Hauptfiguren von Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Mohgs Halbbruder, Miquella. Gut, treffen ist zu viel gesagt, schließlich ist vom Antlitz des Halbgottes lediglich sein Arm zu sehen, der dürr und mumifiziert aus einem gesprungenen Kokon hängt. Berührt ihr diesen jedoch, transportiert euch Elden Ring umgehend in die Schattenlande, das riesige, neue Gebiet im DLC Shadow of the Erdtree.

Die Schattenlande sind eine Zwischenwelt außerhalb der Zwischenlande und die Geschichten, die ihr dort erlebt, finden während der Ereignisse des Hauptspiels statt. FromSoftware hatte somit die große Aufgabe, die Ereignisse der Erweiterung in einen sinnvollen Kontext zur Geschichte von Elden Ring zu setzen. Und das schafft Shadow of the Erdtree mit Bravour, denn Miquella wird in den Zwischenlanden zwar stets als Runenträger erwähnt, jedoch bekommt ihr ihn oder seine Taten nie zu Gesicht.