Autor:, in / Empire of the Ants

Krieg der Ameisen

Ein Echtzeitstrategiespiel mit Ameisen? Was zunächst verrückt klingt, hat sogar einen realen Hintergrund. Denn Empire of the Ants, das neue RTS der Entwickler von Tower Five, basiert auf dem erfolgreichen französischen Roman „Die Ameisen“ von Bernard Werber. Warum der ungewöhnliche Titel für uns ein Highlight der Gamescom war, lest ihr in diesem Hands-On.

Eine komplette Stunde durften wir uns auf der Gamescom in Köln mit Empire of the Ants austoben. Uns zur Seite sprang Game Designer Matthias Varlet, dessen Leidenschaft und Enthusiasmus stellvertretend für das gesamte Team stand. Denn Empire of the Ants sprüht nur so vor Liebe zum Detail, Spaß an der Spieleentwicklung und einer familiären Studioatmosphäre.

Komplett ohne Crunch sei der geistige Nachfolger des gleichnamigen 2000er-Strategiespiels entstanden, welcher fotorealistische Ameisenschlachten verspricht. Das lag besonders daran, dass man sich im Hause Tower Five auf das Kerngameplay konzentrierte und das Spiel nicht unnötig verkompliziert habe, so Varlet. Schließlich soll Empire of the Ants für Buchfans, Casual-Spieler sowie Hardcore-RTS-Fans gleichermaßen funktionieren.

Der Aufzug-Pitch für das in der Unreal Engine 5.4 entwickelte Spiel lautet: Warcraft 3 mit Ameisen! Varlet & Co. sind große Fans von Blizzards Strategietitel, in dem es in vielfältigen Missionen nicht nur um den Basenbau, sondern auch um das Entdecken der Umgebung oder Solo-Quests geht. Dieses Gefühl möchte man mit drei verschiedenen Missionstypen in Empire of the Ants einfangen.