Werdet Teil der Control-Gruppe

Nachdem erst kürzlich das traditionsreiche Einzelspieler-Imperium aus dem Hause FromSoftware zum ersten Mal auf Multiplayer-Pfaden gewandelt war, gesellen sich nun die Finnen von Remedy zum illustren Kreis der Mehrspieler-Macher.

FBC: Firebreak existiert im ohnehin schon wahnwitzigen Universum der Control-Spiele. Das Federal Bureau of Control und Hauptfigur Jesse Faden studieren allerlei Übernatürliches, doch der Anruf kommt meistens aus dem eigenen Haus.

Das sogenannte „Älteste Haus“, die FBC-Zentrale, ist Dreh- und Angelpunkt der Games. Sechs Jahre sind seit den Handlungen von Control vergangen und statt in die Haut der Agentin zu schlüpfen, streift ihr euch den feuerfesten Schutzanzug über.

Wie der Name schon vermuten lässt, müsst ihr euch, zusammen mit bis zu zwei weiteren Gefährten, unter anderem heiklen Bränden stellen. Aber das ist nur eine von vielen Gefahren, die euch in dem interdimensionalen Gebäude erwarten.

Was an dem ersten Multiplayer-Titel von Remedy funktioniert und welche Aspekte uns das Fürchten lehrten, lest ihr auf den folgenden Seiten.