Die Shinra Electric Power Company
Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir die Möglichkeit, einen ersten Blick auf Final Fantasy VII Remake Intergrade zu werfen und das beliebte Action-Rollenspiel endlich auch auf der Xbox Series X anzuspielen.
Final Fantasy VII Remake Intergrade erzählt die Geschichte des 1997 erschienenen Originaltitels, allerdings nicht in voller Länge, sondern nur bis zur Flucht aus der Mega-City Midgar, die von der Shinra Electric Power Company kontrolliert wird.
Ihr übernehmt die Rolle von Cloud Strife, einem ehemaligen Elite-SOLDATen, der sich der Widerstandsgruppe Avalanche anschließt, um Midgar aus den Klauen der Shinra zu befreien.
Die Shinra Electric Power Company ist im Remake nicht einfach nur ein Energieunternehmen, sondern die alles beherrschende Macht in der Welt. Ihr Geschäft basiert auf der Förderung von Mako-Energie, die direkt aus dem Lebensstrom des Planeten gewonnen wird. Diese Energie treibt Maschinen an, beleuchtet ganze Städte und wird in Form von Materia sogar als magische Kraftquelle genutzt. Doch die Förderung hat einen hohen Preis: Sie schwächt den Planeten und gefährdet das Gleichgewicht des gesamten Lebens.
Shinra ist damit nicht nur ein Energiekonzern, sondern auch Regierung und Militärmacht. Sie kontrollieren die Stadt, setzen Gesetze durch und nutzen Propaganda. Auch ihre militärische Abteilung darf man nicht unterschätzen: Elite- und Spezialeinheiten stellen sich euch in der Story immer wieder in den Weg.
Da man sich einer solchen Übermacht nicht allein entgegenstellen kann, kämpft ihr nicht nur für euch selbst, sondern gemeinsam mit Avalanche, die von Barret Wallace angeführt wird. Zu Beginn seid ihr lediglich ein Söldner, der von Avalanche angeheuert wurde. Im Verlauf der Geschichte erkämpft ihr euch jedoch das Vertrauen der Gruppe und werdet zu einem festen Bestandteil des Widerstands.
Also konnte man die Demo spielen, die es damals schon für PS4 gab, nur halt jetzt für XB.
Performance war zu erwarten bei so nem alten Spiel.
Irgendwann mal im Sale vielleicht für XB holen, so für 20€. Hab schon Vollpreis für PS4 bezahlt und Sale auf Steam.
Versteh es mit den 100 Versionen nicht von FF7 ist das nun das Remake was schon seit mehreren Jahren auf ps5 gibt oder wieder eine andere Version ?
Genau die. Halt die verbesserte PS5 Version vom Remake, das ursprünglich 2020 auf PS4 erschien + Yuffie DLC, den es nur für PS5 gab.
Ich finde das Spiel klasse, habe das original damals gespielt.
Kenne nur das Original FF7 und fand es grandios
Warte schon elendig auf das Game
Wenn es mal fertig ist und komplett für 15 bis 20 Euro im Sale, vorher nicht. Bis dahin spiele ich andere Sachen oder sogar nochmal das Original, das heute immer noch großartig ist.
Werde passen. Sieht zwar gut aus, aber das Kampfsystem ist absolut nicht meins. Liebe final Fantasy 7 und will es mir mit dem Remake nicht verderben.
Werde es auch auf jeden Fall zocken, aber nicht zum Vollpreis.
Ich hoffe Sie setzen zum Release den Preis nicht so hoch an wie bei FF16.
Hab die Demo am Mittwoch auf der Gamescom angespielt und bin wirklich angetan.