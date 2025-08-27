Die Shinra Electric Power Company

Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir die Möglichkeit, einen ersten Blick auf Final Fantasy VII Remake Intergrade zu werfen und das beliebte Action-Rollenspiel endlich auch auf der Xbox Series X anzuspielen.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erzählt die Geschichte des 1997 erschienenen Originaltitels, allerdings nicht in voller Länge, sondern nur bis zur Flucht aus der Mega-City Midgar, die von der Shinra Electric Power Company kontrolliert wird.

Ihr übernehmt die Rolle von Cloud Strife, einem ehemaligen Elite-SOLDATen, der sich der Widerstandsgruppe Avalanche anschließt, um Midgar aus den Klauen der Shinra zu befreien.

Die Shinra Electric Power Company ist im Remake nicht einfach nur ein Energieunternehmen, sondern die alles beherrschende Macht in der Welt. Ihr Geschäft basiert auf der Förderung von Mako-Energie, die direkt aus dem Lebensstrom des Planeten gewonnen wird. Diese Energie treibt Maschinen an, beleuchtet ganze Städte und wird in Form von Materia sogar als magische Kraftquelle genutzt. Doch die Förderung hat einen hohen Preis: Sie schwächt den Planeten und gefährdet das Gleichgewicht des gesamten Lebens.

Shinra ist damit nicht nur ein Energiekonzern, sondern auch Regierung und Militärmacht. Sie kontrollieren die Stadt, setzen Gesetze durch und nutzen Propaganda. Auch ihre militärische Abteilung darf man nicht unterschätzen: Elite- und Spezialeinheiten stellen sich euch in der Story immer wieder in den Weg.

Da man sich einer solchen Übermacht nicht allein entgegenstellen kann, kämpft ihr nicht nur für euch selbst, sondern gemeinsam mit Avalanche, die von Barret Wallace angeführt wird. Zu Beginn seid ihr lediglich ein Söldner, der von Avalanche angeheuert wurde. Im Verlauf der Geschichte erkämpft ihr euch jedoch das Vertrauen der Gruppe und werdet zu einem festen Bestandteil des Widerstands.

Inhaltsverzeichnis 1. Die Shinra Electric Power Company

2. Unsere Hands-On-Session in Midgar

3. Erster Eindruck