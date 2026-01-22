Emotionaler Tiefgang

Fast sechs Jahre haben Xbox-Besitzer auf Square Enix prestigeträchtiges Remake des siebten Teils warten müssen, doch das geduldige Verharren hat sich gelohnt, denn mit Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint nun der inhaltlich vollständige erste Teil der Neuauflage des Kultspiels aus dem Jahre 1997 auch auf Microsofts Videospielkonsole.

Wie im nostalgischen Klassiker übernehmt ihr hier die Rolle des ehemaligen Soldaten Cloud Strife, der sich gemeinsam mit der Guerilla-Widerstandsgruppe Avalanche gegen den übermächtigen Shinra-Konzern stellt.

Selbstverständlich stehen euch hierbei altbekannte Kameraden wie Barret, Tifa oder Aerith zur Seite, die mit euch durch dick und dünn gehen. Im Vergleich zur Ursprungsfassung werden diese im Remake jedoch viel stärker in Szene gesetzt, erhalten dadurch viel mehr emotionale Tiefe und individuellen Charakter, sodass auch gestandene Veteranen sicherlich ein paar neue Aspekte kennenlernen werden.

Die Story konzentriert sich hauptsächlich auf die dystopische Industrie-Metropole Midgar, die nun etwas weitläufiger und facettenreicher ausgearbeitet wurde, so könnt ihr beispielsweise die dichten Slums nach Belieben erkunden, versteckte Geheimnisse entdecken oder zahlreiche Nebenquests annehmen. Nichtsdestotrotz bleibt Final Fantasy VII Remake Intergrade grundlegend ein eher lineares Spielerlebnis, das euch gerne an die Hand nimmt und durch die Handlung führt.

Die grandios cineastische Inszenierung kann sich dabei wahrlich sehen und hören lassen und verwöhnt euch dahingehend schon fast im Minutentakt mit hervorragenden Zwischensequenzen und beeindruckenden Kamerafahrten, in der die typisch überzogene Action nicht zu kurz kommt. Wem die filmische Untermalung zuwider ist oder sich ausschließlich auf das Spiel fokussieren möchte, kann diese nun auch per Tastendruck überspringen.

Optisch wurde für das Remake deutlich an der Grafik-Schraube gedreht, sodass Final Fantasy VII Remake Intergrade sicherlich zu den schönsten RPGs gehört, die aktuell auf dem Markt sind. Sowohl die detailreichen Charaktermodelle als auch die fantastischen Animationen zaubern euch ein spektakuläres Brett auf den Bildschirm, das euch garantiert begeistern kann.

Weiterhin kommt das Remake mit einigen technischen Verbesserungen daher, so sind die Ladezeiten grundsätzlich verkürzt worden, euch erwarten gestochen scharfe Texturen und die Bildrate garantiert eine stabile Performance. Darüber hinaus wurde stark an den Licht- und Schatteneffekten gewerkelt, was besonders in den nächtlichen Spielabschnitten zum Tragen kommt, und für eine ausgesprochen stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

Zudem verzaubert euch der neuarrangierte Soundtrack spielerisch leicht die Gehörgänge und interpretiert die ikonischen Stücke des Originals mit orchestralen sowie elektronischen Melodien, ohne dabei den nostalgischen Charme zu verlieren. Auch die hervorragende deutsche Sprachausgabe überzeugt durchgehend und verleiht den Charakteren eine charismatische Persönlichkeit, was das akustische Gesamtbild insgesamt abrundet.