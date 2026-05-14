Willkommen in Japan

Forza Horizon 6 erfüllt endlich den Wunsch, auf den Fans der Reihe seit Jahren gewartet haben. Playground Games verlegt das Horizon Festival nach Japan und liefert damit genau das Setting, das perfekt zur Open-World-Formel der Serie passt.

Schon nach den ersten Fahrten entfaltet das Rennspiel einen enorm starken Sog. Neonbeleuchtete Straßen, enge Bergpässe, lange Küstenstraßen und das permanente Gefühl von Freiheit sorgen dafür, dass aus einer „letzten Fahrt“ plötzlich mehrere Stunden werden.

Kaum ein anderes Rennspiel schafft es aktuell so mühelos, euch komplett in seiner offenen Welt verschwinden zu lassen. Vor allem nachts entwickelt Forza Horizon 6 eine Atmosphäre, die man nur schwer wieder ausschalten möchte.

Dabei wirkt das neue Festival größer, lebendiger und deutlich dynamischer als zuvor. Gleichzeitig bleibt sich die Reihe treu und liefert erneut dieses sofort zugängliche Arcade-Renngefühl, das Forza Horizon seit Jahren nahezu konkurrenzlos macht.

Früh wird deutlich, dass Playground Games die Reihe nicht einfach nur fortsetzen wollte. Forza Horizon 6 fühlt sich wie der nächste große Schritt für das Franchise an.

Festivalgefühl mit neuer Kulisse

Mit dem Wechsel nach Japan verändert sich in Forza Horizon 6 nicht nur die Optik der Spielwelt. Das gesamte Horizon Festival fühlt sich frischer und abwechslungsreicher an als zuvor. Playground Games schafft es, die bekannte Festivalatmosphäre beizubehalten und gleichzeitig spürbar weiterzuentwickeln.

Vor allem die unterschiedlichen Regionen der Karte sorgen ständig für neue Eindrücke. Während ihr euch in den Städten durch dichten Verkehr und enge Straßen kämpft, liefern die Bergregionen perfekte Strecken für Drifts und technisch anspruchsvolle Rennen. Die langen Küstenstraßen dagegen laden dazu ein, einfach nur zu cruisen und die Atmosphäre der Spielwelt aufzusaugen.

Genau diese Mischung sorgt dafür, dass man permanent unterwegs sein möchte. Selbst nach dutzenden Stunden entdeckt man noch neue Straßen, Abkürzungen oder kleine Aktivitäten, die einen komplett vom ursprünglichen Ziel ablenken.

Deutlich verändert haben sich zudem die Showcase-Events. Während die Reihe früher hauptsächlich auf Rennen gegen Züge oder Flugzeuge gesetzt hat, geht Forza Horizon 6 deutlich spektakulärer und spielerisch abwechslungsreicher vor.

So tretet ihr unter anderem gegen einen gigantischen Mech an, der sich seinen Weg durch die Spielwelt bahnt und dabei ganze Streckenabschnitte zerstört. Gleichzeitig geht es hier nicht einfach nur darum, Vollgas zu geben.

Hindernissen ausweichen, zerstörten Straßen folgen, präzise Sprünge meistern und in engen Passagen die Kontrolle behalten gehört genauso dazu wie das eigentliche Rennen selbst.

Dadurch fühlen sich die großen Rush Events wesentlich dynamischer an als die klassischen Showcase-Rennen der Vorgänger. Playground Games verbindet die spektakulären Inszenierungen dieses Mal deutlich stärker mit dem eigentlichen Gameplay, wodurch diese Events nicht mehr nur kurze Schauwerte liefern, sondern echte Highlights innerhalb der Kampagne darstellen.

Fahrgefühl und Gameplay

Beim Fahrgefühl bleibt sich Forza Horizon 6 im Kern treu und genau das dürfte Fans der Reihe sofort gefallen. Playground Games liefert erneut die Mischung aus zugänglichem Arcade-Handling und einem glaubwürdigen Fahrgefühl, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Racing-Fans sofort abholt.

Bereits nach wenigen Minuten fällt auf, wie präzise und direkt sich die unterschiedlichen Fahrzeuge steuern. Egal ob leichte Sportwagen, moderne Hypercars oder klassische Driftfahrzeuge, die Autos vermitteln jederzeit ein starkes Gefühl von Kontrolle und Geschwindigkeit. Besonders auf den engen japanischen Bergstraßen entfaltet das Fahrgefühl seine komplette Stärke.

Vor allem Drifts gehören zu den absoluten Highlights des Spiels. Kaum etwas fühlt sich besser an, als nachts mit quietschenden Reifen durch die engen Bergstraßen Japans zu jagen, während sich die Neonlichter auf der nassen Straße spiegeln. Gerade Drift Fans dürften Forza Horizon 6 teilweise kaum noch aus der Hand legen wollen.

Das allgemeine Geschwindigkeitsgefühl bewegt sich erneut auf absolutem Topniveau. Vor allem im Performance-Modus mit seinen stabilen 60 FPS entwickelt das Spiel ein Tempogefühl, das stellenweise regelrecht süchtig macht.

Schnelle Straßenrennen wirken intensiv, direkt und sorgen regelmäßig für genau diese Momente, bei denen aus „nur einem letzten Rennen“ plötzlich mehrere weitere werden.

Zusätzlich sorgen die unterschiedlichen Regionen dafür, dass sich Rennen jederzeit anders anfühlen. Straßenrennen in engen Städten spielen sich komplett anders ab als schnelle Küstenrennen oder technisch anspruchsvolle Bergfahrten. Genau diese Abwechslung hält das Gameplay langfristig frisch.

Rennen, Events und Fortschritt

Bei den Rennen und Aktivitäten bleibt Forza Horizon 6 der bekannten Formel treu, erweitert diese aber sinnvoll mit mehr Abwechslung und einer deutlich stärkeren Inszenierung. Schon nach kurzer Zeit füllt sich die Karte mit unterschiedlichsten Events, wodurch ständig neue Rennen, Herausforderungen und Aktivitäten auf euch warten.

Das Japan-Setting sorgt dabei dafür, dass sich viele Rennen automatisch frischer anfühlen als im Vorgänger. Neonbeleuchtete Straßenrennen durch dichte Städte erzeugen eine komplett andere Atmosphäre als schnelle Fahrten entlang der Küste oder technisch anspruchsvolle Bergpassagen.

Neben klassischen Straßenrennen kehren natürlich Drift-Events, Offroad-Rennen, Speed-Zonen, Blitzer und zahlreiche kleinere Aktivitäten zurück. Gleichzeitig schafft es Playground Games erneut, euch permanent neue Ziele vor die Nase zu setzen, ohne dabei überladen zu wirken.

Eine wichtige Rolle im Fortschritt spielen die neuen Rush-Events, die die bisherigen Showcase-Rennen ersetzen. Um an diesen besonderen Großevents teilnehmen zu können, müsst ihr zunächst Horizon-Punkte erspielen. Diese verdient ihr durch absolvierte Rennen und Aktivitäten innerhalb der offenen Welt.

Habt ihr ausreichend Horizon-Punkte gesammelt, qualifiziert ihr euch für das nächste Rush-Event. Nach erfolgreichem Abschluss erhaltet ihr zusätzlich ein neues Armband, das euren Fortschritt innerhalb des Horizon-Festivals widerspiegelt und euch Zugang zu weiteren Events sowie höheren Fahrzeugklassen verschafft.

Dadurch entsteht ein deutlich klarerer roter Faden als zuvor. Ihr arbeitet euch Schritt für Schritt durch das Festival, schaltet neue Herausforderungen frei und steigt mit jedem Rush-Event weiter innerhalb des Horizon Festivals auf.

Zusätzlich gibt es wieder mehrere Storylines, die euch abseits des eigentlichen Festivals beschäftigen. Diese lockern den Rennalltag angenehm auf und bringen zusätzliche Abwechslung in die offene Welt.

So übernehmt ihr unter anderem die Rolle eines Lieferfahrers und müsst Essen innerhalb eines Zeitlimits quer durch die unterschiedlichen Regionen Japans ausliefern. Gerade die engen Straßen und der dichte Verkehr sorgen dabei regelmäßig für hektische und unterhaltsame Momente.

Eine weitere Storyline dreht sich rund um verschiedene Fahrzeuge, die zunächst abgeholt und anschließend gemeinsam mit unterschiedlichen Charakteren für das Festival vorbereitet werden müssen. Dabei werden die Autos schrittweise umgebaut, getunt und optisch angepasst, bevor sie schließlich bei Rennen und Festival-Events eingesetzt werden.

Dadurch wirkt die offene Welt nicht nur größer, sondern deutlich lebendiger. Die zusätzlichen Aktivitäten sorgen dafür, dass sich Forza Horizon 6 nicht wie eine reine Ansammlung von Rennen anfühlt, sondern wie ein echtes Festival voller unterschiedlicher Geschichten und Aktivitäten.

Fuhrpark und Tuning

Natürlich steht in Forza Horizon 6 wieder der riesige Fuhrpark im Mittelpunkt. Playground Games liefert zum Start über 550 Fahrzeuge, wodurch praktisch jeder Fahrstil und jede Fahrzeugklasse abgedeckt wird.

Vom kleinen japanischen Straßenflitzer über klassische Drift-Ikonen bis zu modernen Hypercars ist alles vertreten, was das Autoherz begehrt.

Vor allem Fans der japanischen Automobilkultur kommen voll auf ihre Kosten. Zahlreiche bekannte JDM‑Fahrzeuge passen perfekt zum Setting und entfalten besonders auf den engen Bergstraßen und in den nächtlichen Städten ihre komplette Stärke.

Dabei bleibt die Fahrzeugauswahl angenehm abwechslungsreich. Neben klassischen Straßenfahrzeugen stehen erneut Offroad-Wagen, Rallyefahrzeuge, SUVs, Supersportwagen und zahlreiche Exoten zur Verfügung. Dadurch fühlt sich jede Fahrzeugklasse sinnvoll eingebunden an und besitzt ihre eigenen Einsatzgebiete.

Bei der Fahrzeugbeschaffung erweitert Forza Horizon 6 die bekannte Formel sinnvoll. Autos lassen sich nicht nur klassisch beim Händler kaufen, im Auktionshaus ersteigern oder über Scheunenfunde freischalten, sondern erstmals über sogenannte Schatzautos entdecken.

Diese besonderen Fahrzeuge müssen anhand von Fotos und Hinweisen auf der Karte gesucht werden. Habt ihr den richtigen Ort gefunden, wird das Fahrzeug sofort freigeschaltet, wodurch die langen Wartezeiten der klassischen Scheunenfunde entfallen. Zum Start warten insgesamt neun dieser Schatzautos darauf, entdeckt zu werden.

Neu hinzugekommen ist außerdem ein Gebrauchtwagenmarkt. Überall verteilt auf der Karte stehen unterschiedliche Fahrzeuge, die direkt gekauft werden können.

Teilweise lassen sich hier echte Schnäppchen entdecken und einige Wagen wurden von ihren Vorbesitzern sogar bereits getunt. Dadurch entsteht nicht nur mehr Abwechslung beim Fahrzeugkauf, sondern die offene Welt wirkt gleichzeitig glaubwürdiger und lebendiger.

Beim Tuning liefert Forza Horizon 6 wieder den gewohnten Umfang. Fahrzeuge lassen sich sowohl optisch als auch technisch umfangreich anpassen. Von kleineren Leistungsverbesserungen über Fahrwerksanpassungen bis zu kompletten Motorumbauten bietet das Spiel erneut zahlreiche Möglichkeiten, um Fahrzeuge dem eigenen Fahrstil anzupassen.

Besonders das optische Tuning profitiert stark vom Japan-Setting. Breite Bodykits, große Heckspoiler, auffällige Lackierungen und tiefergelegte Fahrzeuge passen perfekt zur Atmosphäre des Spiels und sorgen dafür, dass man extrem viel Zeit in der Garage verbringt.

Zudem zeigt Forza Horizon 6 beim Tuning auch schön, dass mehr Leistung nicht automatisch immer besser bedeutet. Natürlich lassen sich Fahrzeuge auf dem Papier deutlich stärker machen, allerdings wirken sich bestimmte Umbauten gleichzeitig auf das Fahrverhalten aus.

Mehr Leistung sorgt nicht selten dafür, dass Fahrzeuge schwieriger kontrollierbar werden oder in schnellen Kurven deutlich unruhiger reagieren.

Dadurch bleibt das Tuning angenehm nachvollziehbar und es motiviert dazu, sich tatsächlich mit dem eigenen Fahrzeugsetup auseinanderzusetzen. Wer einfach nur blind maximale Leistung verbaut, erhält nicht automatisch das beste Fahrzeug.

Insgesamt schafft es Forza Horizon 6 erneut, Sammeltrieb, Fahrspaß und Individualisierung hervorragend miteinander zu verbinden. Gerade durch das Japan Setting entfaltet der ohnehin schon starke Fuhrpark diesmal noch deutlich mehr Charakter.

Grafik, Sound und Technik

Technisch gehört Forza Horizon 6 erneut mit Abstand zu den beeindruckendsten Rennspielen auf dem Markt. Playground Games nutzt das Japan-Setting brillant aus und liefert eine offene Spielwelt ab, die besonders durch ihre Atmosphäre und enorme Detaildichte überzeugt.

Vor allem nachts entfaltet das Spiel seine komplette Stärke. Neonlichter spiegeln sich auf nassen Straßen, beleuchtete Straßenschilder ziehen an euch vorbei und die dichten Städte erzeugen eine Stimmung, die perfekt zum Horizon Festival passt.

Besonders beeindruckend fällt dabei die Weitsicht aus. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten bleibt die Spielwelt detailliert und stabil, wodurch das starke Geschwindigkeitsgefühl zusätzlich unterstützt wird.

Wettereffekte wie Regen sorgen für eine sichtbar andere Atmosphäre und verändern gleichzeitig die Wirkung der Straßen und Fahrzeuge.

Die Fahrzeugmodelle selbst bewegen sich erneut auf extrem hohem Niveau. Lackierungen spiegeln die Umgebung glaubwürdig wider, kleine Details bleiben selbst in Wiederholungen sichtbar und Beschädigungen wirken sauber umgesetzt.

Forza Horizon 6 zeigt bei genauerem Hinsehen auch einige wenige Schwächen. Besonders die Charaktermodelle wirken stellenweise nicht sonderlich liebevoll gestaltet und fallen qualitativ sichtbar hinter der beeindruckenden Fahrzeugdarstellung zurück.

Zusätzlich wirken Gespräche mit den Charakteren oftmals nicht lippensynchron, wodurch einige Story-Momente deutlich an Wirkung verlieren. Gerade in den Handlungslinien fehlt es dadurch teilweise an Atmosphäre und emotionaler Tiefe bei den Charakteren.

Akustisch liefert Forza Horizon 6 dagegen gewohnt stark ab. Die unterschiedlichen Fahrzeuge besitzen kräftige und klar voneinander unterscheidbare Motorsounds, wodurch viele Wagen ihren eigenen Charakter entwickeln.

Vor allem leistungsstarke Sportwagen und klassische Driftfahrzeuge sorgen akustisch regelmäßig für absolute Gänsehautmomente.

Dazu kommt der passende Soundtrack, der das Festivalgefühl jederzeit unterstützt. Egal ob entspannte Nachtfahrten oder schnelle Rennen durch die Stadt, die Musik passt hervorragend zur Atmosphäre des Spiels.

Etwas enttäuschend fällt dazu die Streamer-Playlist aus. Diese wirkt auf Dauer nicht sonderlich abwechslungsreich und bietet insgesamt zu wenige unterschiedliche Songs.

Gerade bei längeren Streaming-Sessions wiederholen sich viele Titel relativ schnell.

Sehr gelungen fallen dagegen die beiden Grafikmodi aus. Sowohl der Performance-Modus als auch der Qualitätsmodus liefern ein sehr ordentliches Gesamtbild ab und laufen angenehm stabil.

Dabei zeigt sich schnell, dass der Performance-Modus klar die bessere Spielerfahrung bietet. Durch die stabilen 60 FPS wirkt das Geschwindigkeitsgefühl deutlich intensiver und direkter.

Besonders schnelle Straßenrennen und Drift-Sessions profitieren enorm davon. Der Qualitätsmodus liefert zwar ein schärferes Gesamtbild, wirkt mit seinen 30 FPS spielerisch sichtbar träger.

Fazit

Forza Horizon 6 ist nicht einfach nur der nächste Teil der Reihe. Playground Games liefert hier eines der besten Open-World-Rennspiele der letzten Jahre ab und zeigt eindrucksvoll, warum die Serie weiterhin nahezu konkurrenzlos an der Spitze des Genres steht.

Natürlich gibt es kleinere Schwächen. Die Charaktermodelle wirken sichtbar schwächer als die restliche Präsentation, Dialoge verlieren durch fehlende Lippensynchronität etwas an Wirkung und auch die Streamer-Playlist hätte abwechslungsreicher ausfallen dürfen. Diese kleinen Kritikpunkte fallen jedoch im Gesamtbild nicht ins Gewicht.

Vor allem der Performance-Modus mit seinen stabilen 60 FPS hebt das ohnehin schon starke Gameplay nochmals auf ein höheres Niveau. Gerade schnelle Straßenrennen und Drift-Sessions entwickeln dadurch ein Geschwindigkeitsgefühl, das man nur noch schwer aus der Hand legen möchte.

Das Japan-Setting passt perfekt zum Horizon-Festival und sorgt gemeinsam mit den neonbeleuchteten Städten, den engen Bergstraßen und den abwechslungsreichen Regionen für eine der atmosphärisch stärksten offenen Rennwelten, die das Genre zu bieten hat.

Dazu kommen ein hervorragendes Fahrgefühl, spektakuläre Rush-Events, über 550 Fahrzeuge, motivierende Handlungsstränge und unzählige sinnvolle Neuerungen wie die Schatzautos oder der Gebrauchtwagenmarkt, um nur einige zu nennen.

Forza Horizon 6 fühlt sich dadurch nicht einfach nur größer an als sein Vorgänger, sondern vor allem lebendiger, abwechslungsreicher und deutlich frischer.

Es ist das beste Forza Horizon aller Zeiten und mit Abstand das beste Open-World-Rennspiel auf dem Planeten!

Singleplayer: 9.7

Multiplayer:

Graphic: 9.5

XboxLive:

Sound: 9.3

Control: 9.8

Overall: 9.7 Game Time:

Speech: Deutsch

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: "Perfekter Roadtrip durch die Straßen Japans – mit Abstand das beste Open-World-Rennspiel auf dem Planeten"

The Good Fantastisches Japan-Setting

Über 550 Fahrzeuge zum Start

Hervorragendes Fahrgefühl mit starkem Drift-Handling

Rush-Events sorgen für spektakuläre Highlights

Sehr motivierende Open-World-Struktur

Schatzautos erweitern den Entdeckeraspekt sinnvoll

Neuer Gebrauchtwagenmarkt bringt frischen Wind

Beeindruckende Atmosphäre bei Nacht

Stabiler Performance-Modus mit starken 60 FPS

Qualitätsmodus mit sehr sauberem Gesamtbild

Umfangreiche Tuning-Möglichkeiten

Tuning beeinflusst das Fahrverhalten nachvollziehbar

Unterschiedliche Regionen sorgen für spielerische Abwechslung

Kräftige und charakterstarke Motorsounds

Storylines lockern den Rennalltag gelungen auf

Dynamische Wettereffekte sorgen für zusätzliche Atmosphäre

Offene Welt lädt permanent zum Erkunden ein

Sehr hohe Detaildichte bei Fahrzeugen

Gelungene Mischung aus Arcade und glaubwürdigem Fahrgefühl

Viele Aktivitäten abseits klassischer Rennen

Showcase-Nachfolger spielen sich dynamischer als zuvor

Sehr stabile technische Performance auf der Xbox Series X The Bad Charaktermodelle wirken qualitativ schwächer

Dialoge teilweise nicht lippensynchron

Streamer-Playlist bietet zu wenig Abwechslung 9.7