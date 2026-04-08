Vom Tourist zur Legende

Als Forza Horizon im Jahr 2012 erschien, hat die Reihe dem Rennspiel-Genre eine neue Richtung gegeben. Statt starrer Strecken stand plötzlich eine offene Welt im Mittelpunkt, eingebettet in ein Festival, das Autos, Musik und Freiheit miteinander verbindet. Dieses Grundprinzip wurde über die Jahre stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den größten Stärken der Serie.

Mit Forza Horizon 6 setzen die Entwickler genau hier an und bauen das bekannte Konzept weiter aus. Ihr reist dieses Mal nach Japan und startet dort nicht direkt als gefeierter Fahrer, sondern als Tourist. Schritt für Schritt arbeitet ihr euch in das Horizon Festival hinein, nehmt an ersten Events teil und entwickelt euch vom Einsteiger zur festen Größe innerhalb der Szene.

Dabei steht nicht nur das Fahren im Mittelpunkt, sondern auch die Entdeckung der Spielwelt. Japan wird als bislang größte Horizon-Map umgesetzt und verbindet moderne Städte mit ländlichen Regionen, kurvigen Bergstraßen sowie langen Highways. Besonders Tokio spielt dabei eine zentrale Rolle und bietet eine der dichtesten und größten urbanen Umgebungen der gesamten Reihe.