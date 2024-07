Von Fans für Fans

Funko Pops! sind mittlerweile ein fester Bestandteil der Gaming-Leidenschaft. Mit Gears Pop! erhielt die Marke sogar einen Mobile-Ausflug, welcher allerdings nach einem Jahr wieder eingestellt wurde. Nun folgt der nächste Anlauf, eure Lieblings-Funkos auf den Bildschirm zu zaubern. Hinter Funko Fusion stecken zudem bekannte Entwickler-Veteranen. Wir durften uns den Titel bereits für euch anschauen.

Durch unsere Präsentation führte Arthur Parsons, Co-Founder & Design Director des neu gegründeten Studios 10:10 Games. Doch hinter dem frischen Namen stecken altbekannte Gesichter, denn Parsons & Co. haben lange Jahre für TT Games gearbeitet und dort Spiele wie LEGO Marvel aus der Taufe gehoben. Während Corona folge der Wunsch, sich selbst verwirklichen und neue Wege gehen zu wollen.

Die Liebe, Fandoms zu feiern, sollte wie in den LEGO-Spielen jedoch bestehen bleiben. Da kam Funko als Lizenzpartner genau recht, schließlich ist es das Geschäftsmodell des Figurenherstellers, Fans erfolgreicher Marken der Popkultur zu bedienen. Von Gears of War über Marvel bis zu Jurassic Park und Star Wars – es gibt nichts, was es nicht als Funko Pop! Figur zu kaufen gibt.

Und genau hier setzt Funko Fusion an. Dank einer Partnerschaft mit Funko und NBCUniversal holt sich 10:10 Games für ihr Erstlingswerk zahlreiche bekannte Marken ins Boot. Von Jurassic World über The Thing bis zu M3gan, Hot Fuzz, He-Man oder Zurück in die Zukunft sind wichtige Eckpfeiler der Popkultur mit an Bord und als Funko Pops! für euch steuerbar.

Für jedes der Franchise soll es dabei eigene Levels und geheime Stages geben. Eure Funkos steuert ihr dabei wie in den LEGO Games aus der Third-Person-Ansicht, könnt wahlweise allein oder mit bis zu vier Spielern im Koop durch die Fan-Träume ziehen. Das macht in Summe 60 Charaktere bei 20 in Funko Fusion enthaltenen IPs. Ein Couch-Koop ist aktuell nicht geplant.