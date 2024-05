Autor:, in / GameSir X4 Aileron

Das steckt in der Box

Mit dem GameSir X4 Aileron bringt GameSir einen weiteren Mobile Gaming Controller für euer Android-Smartphone auf den Markt. In unserem Test verraten wir euch, was der GameSir X4 Aileron zu bieten hat und wie er sich in heißen Gefechten schlägt.

Der GameSir X4 Aileron kommt in einem gut verarbeiteten Case aus seiner schlichten Verpackung. Im Case selbst befinden sich neben den X4 Aileron noch unterschiedliche Stick-Aufsätze sowie ein alternatives Steuerkreuz.

Ebenso ist im Lieferumfang ein Quick-Guide, ein USB-C-Kabel mit einer Länge von 58 cm, sowie in bester GameSir-Manier ein GameSir Sticker enthalten.

Damit ihr direkt den perfekten Einstieg ins Cloud-Gaming habt, liegt dem Controller noch ein Xbox Game Pass Ultimate Code für einen Monat bei.

Im folgenden Video zeigen wir euch ein „Unboxing“ zum GameSir X4 Aileron, damit ihr euch die Hardware und dessen Lieferumfang genauer anschauen könnt: