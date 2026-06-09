Die Rückkehr zum brutalen Ursprung

Als Gears of War: E-Day beim Xbox Games Showcase 2024 als überraschender Abschluss enthüllt wurde, war der Moment mehr als nur eine klassische Spielankündigung.

Für The Coalition markierte er die öffentliche Offenlegung eines Projekts, das über Jahre hinweg unter strenger Geheimhaltung entstanden war – und gleichzeitig den Beginn einer neuen kreativen Ausrichtung innerhalb der Marke.

Statt einer direkten Fortsetzung entschied sich das Studio bewusst für eine Rückkehr zum Anfang der Geschichte.

E-Day erzählt nicht die nächste Eskalationsstufe des Krieges, sondern dessen Ursprung: den Tag, an dem die Locust erstmals aus dem Untergrund hervorbrechen und die Welt von Sera in wenigen Stunden aus den Angeln gehoben wird.

Diese Entscheidung verändert den Blick auf die gesamte Reihe.

Der Fokus liegt nicht mehr auf dem „Weiter“, sondern auf dem „Wie alles begann“. Genau daraus entsteht der emotionale Kern des Projekts: keine Auflösung, sondern ein Zusammenbruch.

Ein Studio startet bei null

Mit Gears of War: E-Day vollzieht The Coalition einen technischen und kreativen Neuanfang.

Erstmals seit der Übernahme der Reihe wurde kein bestehendes System übernommen. Stattdessen begann die Entwicklung laut Team sinnbildlich mit einem „leeren Laufwerk“.

Der Wechsel auf die Unreal Engine 5 war dabei nicht nur ein technischer Schritt, sondern eine Grundlage für eine komplette Neudefinition der Marke.

Assets, Animationen, Gegner, Waffen und selbst die Welt wurden vollständig neu aufgebaut.

Das Ziel war klar: Die DNA von Gears bewahren, aber sie in eine moderne Form überführen, die sowohl visuell als auch spielerisch auf der Höhe der Zeit ist.

Besonders im Fokus steht dabei die Atmosphäre. Licht, Schatten und räumliche Dichte werden gezielt eingesetzt, um den Horror-Aspekt der Locust-Invasion stärker herauszuarbeiten als je zuvor.

Kalona – Eine Stadt, die untergeht

Im Zentrum von E-Day steht nicht die Welt, sondern eine einzelne Stadt: Kalona.

Während der Emergence Day in der Lore der Reihe ein globales Ereignis ist, konzentriert sich das Spiel bewusst auf einen eng definierten Raum und einen klaren Zeitraum von drei Tagen.

Diese Reduktion ist entscheidend für die Wirkung. Statt abstrakter Zerstörung entsteht ein greifbarer Zerfall.

Kalona ist keine neutrale Kulisse, sondern ein lebendiger Ort im Moment seines Untergangs.

Wohnungen sind noch belebt, Fahrzeuge stehen mitten im Verkehr, und Menschen versuchen zu verstehen, was gerade passiert, während der Boden plötzlich aufbricht.

Die Stadt ist dabei direkt von der Realität inspiriert. Das Team in Vancouver hat Elemente der eigenen Umgebung – Hafenanlagen, urbane Verdichtung, Industriezonen – in die Struktur von Kalona einfließen lassen.

Das Ergebnis ist ein Ort, der sich nicht wie ein Level-Set, sondern wie ein zusammenhängender Organismus anfühlt.

Marcus, Dom und die zerbrochene Vergangenheit

E-Day ist gleichzeitig ein Kriegsbeginn und ein emotionaler Ursprungspunkt für eine der wichtigsten Beziehungen der Reihe: Marcus Fenix und Dominic Santiago.

Beide kehren als Veteranen der Pendulum Wars in eine fragile Friedenszeit zurück.

Der Krieg ist offiziell vorbei, doch die Vergangenheit lastet schwer auf ihnen – besonders durch den Verlust von Carlos Santiago, Doms Bruder und Marcus’ bestem Freund.

Diese Vorgeschichte schafft eine Distanz zwischen den beiden Figuren, die erst im Verlauf der Ereignisse langsam wieder überbrückt wird.

Unterstützt wird diese Ebene durch die Nutzung bisher kaum erzählter Lücken innerhalb der Serienhistorie sowie durch Elemente aus den Romanen der Reihe, die zusätzliche Tiefe in die Figurenbeziehungen bringen.

Das Ergebnis ist kein klassisches Helden-Duo, sondern eine Beziehung im Übergang – zwischen Vergangenheit, Verlust und einem neuen Krieg, der alles verändert.

Bravo Squad – Wenn der Krieg beginnt

Der Moment des ersten Kontakts definiert nicht nur die Welt, sondern auch die Struktur des Spiels.

E-Day erzählt die Geschichte konsequent aus der Perspektive von Bravo Squad – ohne Perspektivwechsel, ohne externe Einordnung.

Alles, was der Spieler erfährt, entsteht direkt im Chaos des Moments.

Als sich der Boden öffnet und die ersten Wretches auftauchen, reagieren die Figuren nicht als perfekt koordinierte Einheit, sondern als Menschen im Ausnahmezustand.

Aus dieser Instabilität entsteht die erste Verbindung zwischen ihnen.

Neben Marcus und Dom gehören zwei neue Figuren zum Squad: Mags Carter, eine ehemalige Gear mit industrieller Erfahrung aus Kalona, und Lucas Reyes, ein unerfahrener Kommunikationsspezialist, der erstmals mit der Realität des Krieges konfrontiert wird.

Die Dynamik zwischen den vier Charakteren ist bewusst asymmetrisch. Keine Figur ist ein Spiegel der anderen – jede bringt eine eigene Perspektive auf den Untergang der Stadt mit.

Der Moment, in dem alles kippt

Der Emergence Day wird in E-Day nicht als einzelner Ereignisblock erzählt, sondern als Eskalation über drei Tage.

Tag eins ist Verwirrung.

Tag zwei ist Organisation.

Tag drei ist Zusammenbruch.

Diese Struktur bestimmt nicht nur die Handlung, sondern auch die Wahrnehmung der Bedrohung.

Die Locust beginnen als unverständliche Kreaturen und entwickeln sich Schritt für Schritt zu einer strukturierten, bewaffneten Armee.

Dieser Wandel ist einer der zentralen erzählerischen Kniffe des Spiels: Der Feind wird nicht eingeführt – er entsteht.

Gameplay zwischen Kontrolle und Chaos

Spielerisch bleibt Gears of War: E-Day seinem Ursprung treu, erweitert das System jedoch deutlich.

Das bekannte Deckungssystem bildet weiterhin das Fundament, wird aber durch neue Bewegungsoptionen ergänzt.

Sprinten, Klettern, Rutschen und erstmals Springen erweitern die vertikale und horizontale Dynamik der Kämpfe.

Dadurch entstehen größere, flexiblere Gefechte, die sich stärker an Raumkontrolle als an statischen Positionen orientieren.

Der klassische „Combat-Puzzle“-Ansatz der Reihe bleibt erhalten, wird aber durch mehr Lösungswege ergänzt. Flanken, Höhenvorteile und schnelle Positionswechsel spielen eine deutlich größere Rolle als in früheren Teilen.

Auch die Gegner selbst sind Teil dieser Weiterentwicklung. Die Locust wirken in E-Day weniger wie eine bekannte Kriegsarmee und mehr wie eine unbekannte, unberechenbare Bedrohung, die sich erst im Verlauf der Story erklärt.

Waffen, Zerstörung und neue Werkzeuge des Krieges

Auch das Waffenarsenal wurde neu gedacht, ohne die ikonischen Gore-Elemente der Serie zu verlieren.

Die Gnasher bleibt die zentrale Nahkampfwaffe, der Longshot steht weiterhin für Präzision auf Distanz. Gleichzeitig führen neue Waffen wie der Gut Puncher oder der Incinerator zusätzliche taktische Ebenen ein.

Incinerator

Verschießt Brandmunition

Verursacht anhaltenden Feuerschaden

Besonders effektiv gegen Gruppen von Gegnern

Neuer Granatwerfer

Schnellfeuermodus

Verzögerte Explosionen

Flexible Einsatzmöglichkeiten im Kampf

Gears of War: E-Day ist ebenso die Geburt des legendären Lancers. Besonders prägnant ist die narrative Einbettung der Lancer. Ihre Entstehung wird direkt im Kontext des ersten Krieges gezeigt und macht sie nicht nur zu einer Waffe, sondern zu einem Symbol des Übergangs in eine neue Ära.

Zerstörung spielt dabei eine zentrale Rolle. E-Holes, dynamische Umgebungsveränderungen und zusammenbrechende Strukturen sorgen dafür, dass Kämpfe nicht nur in der Umgebung stattfinden, sondern sie aktiv verändern.

Ein Multiplayer, der größer denkt

Neben der Kampagne erweitert E-Day auch den Multiplayer-Bereich der Serie deutlich.

Der neue PvE-Modus „Horde Siege“ hebt das klassische Horde-Prinzip auf eine neue Ebene. Statt isolierter Wellenkämpfe stehen größere, koordinierte Einsätze mit bis zu 12 Spielern im Mittelpunkt, bei denen mehrere Teams gleichzeitig innerhalb einer gemeinsamen Stadtstruktur agieren.

Der klassische Versus-Modus bleibt erhalten, setzt jedoch auf 4v4-Gefechte mit überarbeiteten Karten und erweiterten Bewegungsoptionen, die direkt aus der Kampagne übernommen wurden.

Ergänzt wird das Ganze durch eine saisonale Struktur, die langfristige Inhalte, Herausforderungen und Fortschrittssysteme miteinander verbindet. Das Spiel setzt dazu auf 4K mit 60 FPS und Hardware-Raytracing in der Kampagne und bis zu 120 FPS im Multiplayer.

Weitere Details werden vor der August-Beta bekannt gegeben.

Grafik-Next-Level

Nach der Gameplay-Enthüllung beim Xbox Games Showcase 2026 sind weitere technische Details zu Gears of War: E-Day bekannt geworden.

Dabei setzt The Coalition nicht nur auf eine deutlich höhere Grafikqualität, sondern auch auf hohe Bildraten in Kampagne und Multiplayer.

Demnach läuft die Kampagne in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde inklusive Hardware-Raytracing, während der Multiplayer sogar bis zu 120 FPS unterstützen wird. Letzteres dürfte hauptsächlich für die kompetitiven Spielmodi vorgesehen sein.

Kampagne mit Raytracing und HDR10

Für Gears of War: E-Day wurde laut Entwickler nahezu alles neu aufgebaut. Zu den technischen Verbesserungen zählen:

Vollständig dynamische Raytracing-Beleuchtung

Native HDR10-Unterstützung

Ultra-HD-Texturen

Deutlich detailliertere Umgebungen

Erweiterte Umgebungszerstörung

Verbesserte Charaktermodelle

Besonders die Zerstörungseffekte sollen einen großen Sprung machen. Gebäude können teilweise oder vollständig einstürzen, während Gefechte sichtbare Spuren in der Umgebung hinterlassen.

Mehr Details als jemals zuvor

The Coalition hebt außerdem den enorm gestiegenen Detailgrad hervor. Als Beispiel nennt das Studio, dass allein Marcus Fenix‘ Wimpern mehr Details enthalten als das komplette Charaktermodell aus dem ersten Gears of War auf der Xbox 360.

Neues Gore-System sorgt für noch brutalere Kämpfe

Auch das bekannte Gore-System der Reihe wurde umfassend überarbeitet.

Zu den Neuerungen gehören:

Realistischere Trefferreaktionen

Sichtbare Gewebeschäden

Erweiterte Zerstückelungseffekte

Detaillierte Knochen- und Gliedmaßenmodelle

Dynamische Verletzungen durch unterschiedliche Waffentypen

Während Kugeln Fleischstücke aus Gegnern reißen, können Waffen wie die Gnasher-Schrotflinte Gliedmaßen komplett abtrennen.

Der Beginn eines neuen Kapitels

Gears of War: E-Day erscheint exklusiv am 6. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Cloud und ist direkt zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

Für The Coalition ist das Projekt mehr als nur ein neuer Serienteil. Es ist der Versuch, die emotionale Grundlage der Marke neu zu definieren – nicht durch Expansion, sondern durch Rückkehr.

Zurück zu einem Moment, in dem niemand weiß, was passiert.

Und genau darin liegt der Kern dieses Spiels: Der Moment, in dem alles beginnt – und nichts mehr so bleibt, wie es war.