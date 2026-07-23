Es gibt Videospiele, die erfolgreich sind. Es gibt Spiele, die ganze Genres prägen. Und dann gibt es Halo.

Als Halo: Combat Evolved im November 2001 gemeinsam mit der ersten Xbox erschien, war schnell klar, dass Microsoft weit mehr als nur eine neue Konsole auf den Markt gebracht hatte. Bungies Shooter definierte das Ego-Shooter-Genre auf Konsolen neu, machte den Master Chief über Nacht zu einer Ikone und legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten Marken der Videospielgeschichte.

Legendäre Mehrspieler-Schlachten, ein bis heute unverwechselbarer Soundtrack und ein Gunplay, das zahlreiche Entwickler als Vorbild nutzten, machten Halo für Millionen Spieler zum Synonym der Xbox.

Mehr als 25 Jahre später steht mit Halo: Campaign Evolved die bislang aufwendigste Neuauflage dieses Meilensteins bevor. Anstatt lediglich die Grafik aufzupolieren, haben sich die Halo Studios einer deutlich schwierigeren Aufgabe gestellt: Wie modernisiert man einen Titel, den viele Fans bis heute als nahezu perfektes Spiel bezeichnen, ohne dabei das zu verlieren, was ihn einst so besonders gemacht hat?

Genau dieser Frage gehen wir in unserem Test auf den Grund. Kann Halo: Campaign Evolved den legendären Klassiker erfolgreich in die Gegenwart transportieren und dabei sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger begeistern? Oder zeigt sich, dass manche Legenden besser in Erinnerung bleiben? Zeit, den MJOLNIR-Helm aufzusetzen, die MA5B durchzuladen und erneut Kurs auf den Halo-Ring zu nehmen.

Der Beginn einer Legende

Mit Halo: Campaign Evolved kehrt eine der bekanntesten Geschichten der Videospielgeschichte zurück. Obwohl das Remake die Kampagne technisch und inszenatorisch auf ein völlig neues Niveau hebt, bleibt der Kern der Handlung unverändert und bildet weiterhin den Ausgangspunkt für das gesamte Halo-Universum.

Ihr schlüpft erneut in die Rolle des Master Chief, eines genetisch verbesserten Spartan-Supersoldaten, der gemeinsam mit der KI Cortana an Bord der Pillar of Autumn vor der Allianz flieht. Die außerirdische Streitmacht, besser bekannt als Covenant, verfolgt das schwer beschädigte UNSC-Schiff bis zu einem gewaltigen ringförmigen Himmelskörper – Halo.

Was zunächst wie eine aussichtslose Flucht erscheint, entwickelt sich schon bald zu weit mehr als einem Krieg zwischen Menschheit und Covenant. Während ihr die geheimnisvolle Installation erkundet, stoßt ihr auf uralte Technologien, längst vergessene Geheimnisse und eine Bedrohung, deren wahres Ausmaß das Schicksal der gesamten Galaxie verändern könnte.

Gerade diese Mischung aus klassischer Science-Fiction, spannenden Entdeckungen und einer konstanten Atmosphäre des Unbekannten zählt bis heute zu den größten Stärken von Halo. Die Geschichte nimmt sich Zeit, ihre Geheimnisse zu entfalten, ohne den Spielfluss auszubremsen. Stattdessen belohnt sie Neugier mit immer neuen Erkenntnissen und sorgt dafür, dass ihr den Controller nur selten freiwillig aus der Hand legen möchtet.

Halo Studios bleibt der Vorlage dabei bemerkenswert treu, erweitert die Kampagne jedoch an den richtigen Stellen. Zusätzliche Missionen, neue Zwischensequenzen und sinnvoll ergänzte Storyelemente fügen sich nahtlos in den bekannten Handlungsverlauf ein und verleihen der Geschichte zusätzlichen Tiefgang.

Veteranen erleben zahlreiche ikonische Momente in einer modernen Inszenierung, während Neueinsteiger den Auftakt der Halo-Saga in seiner bislang eindrucksvollsten Form kennenlernen.

Die Unterschiede zum Original

Auf den ersten Blick wirkt Halo: Campaign Evolved wie ein klassisches Remake des Xbox-Klassikers von 2001. Tatsächlich geht Halo Studios jedoch deutlich weiter. Anstatt lediglich Texturen auszutauschen oder die Auflösung zu erhöhen, wurde die komplette Kampagne mit moderner Technologie neu aufgebaut und in zahlreichen Bereichen erweitert.

Der größte Unterschied zeigt sich selbstverständlich bei der Präsentation. Sämtliche Umgebungen wurden von Grund auf neu gestaltet und überzeugen mit deutlich höherem Detailgrad, modernen Licht- und Partikeleffekten sowie überarbeiteten Charaktermodellen. Gleichzeitig bleibt die unverwechselbare Architektur der Halo-Installation vollständig erhalten, sodass Veteranen bekannte Schauplätze sofort wiedererkennen werden.

Auch die Zwischensequenzen profitieren enorm von der Neuauflage. Ausdrucksstarke Gesichtsanimationen, glaubwürdige Mimik und eine deutlich filmreifere Kameraführung verleihen der Geschichte wesentlich mehr Wirkung, ohne dabei den Charme des Originals einzubüßen.

Inhaltlich orientiert sich Campaign Evolved eng an der Vorlage, erweitert sie jedoch um zusätzliche Missionen und neue Storyelemente. Diese fügen sich überraschend harmonisch in den bekannten Ablauf ein und liefern zusätzliche Einblicke in den Kampf zwischen Menschheit und Covenant.

Gleichzeitig wurden einzelne Areale erweitert, Gegnerbegegnungen überarbeitet und neue Gameplay-Elemente integriert. Selbst erfahrene Halo-Veteranen dürfen sich dadurch immer wieder auf kleine Überraschungen freuen.

Auch spielerisch wurde an den richtigen Stellschrauben gedreht. Das Waffenhandling wirkt noch präziser, die Gegner-KI reagiert intelligenter und die Steuerung orientiert sich stärker an modernen Standards, ohne dabei das unverwechselbare Spielgefühl des Originals zu verlieren.

Genau darin liegt die größte Stärke von Halo: Campaign Evolved. Halo Studios versucht nie, den Klassiker neu zu erfinden. Stattdessen wurde eines der wichtigsten Spiele der Xbox-Geschichte mit viel Fingerspitzengefühl modernisiert und an heutige technische Standards angepasst. Das Ergebnis fühlt sich gleichzeitig vertraut und überraschend frisch an – eine Balance, an der viele andere Remakes scheitern.

Gameplay, Gunplay & Movement

Bereits nach den ersten Schritten auf dem Halo-Ring wird eines unmissverständlich klar: Halo bleibt Halo.

Und genau das ist vermutlich das größte Kompliment, das man Halo: Campaign Evolved machen kann. Halo Studios ist es gelungen, das Spielgefühl des Originals nahezu unverändert in die Gegenwart zu transportieren. Vom ersten Feuergefecht an vermittelt das Remake genau die Mischung aus Präzision, Dynamik und Wucht, die Halo einst zu einem Meilenstein des Genres machte.

Den größten Anteil daran hat das hervorragende Gunplay. Jede Waffe besitzt eine klare Rolle und vermittelt ein ausgezeichnetes Trefferfeedback. Vom MA5B-Sturmgewehr über die ikonische Magnum bis hin zu den Plasmawaffen der Covenant fühlt sich jedes Arsenal einzigartig an und belohnt mit einem spürbaren Gefühl von Wucht und Präzision.

Besonders das charakteristische Geräusch brechender Energieschilde oder eine perfekt platzierte Granate sorgen dafür, dass selbst gewöhnliche Feuergefechte jederzeit befriedigend bleiben.

Mindestens genauso wichtig sind die unterschiedlichen Gegnertypen. Grunts lockern die Kämpfe mit ihrem oft panischen Verhalten immer wieder auf, während Elites deutlich aggressiver vorgehen, ihre Schilde clever einsetzen und den Spieler permanent unter Druck setzen.

Jackals erschweren mit ihren Schilden den direkten Angriff, Hunters verlangen wiederum eine völlig andere Herangehensweise. Genau diese Vielfalt sorgt dafür, dass sich kaum zwei Gefechte identisch anfühlen und ihr eure Taktik ständig anpassen müsst.

Nicht immer arbeitet die Gegner-KI jedoch vollkommen fehlerfrei. Während die Kämpfe über weite Strecken dynamisch und glaubwürdig ablaufen, kommt es vereinzelt zu kleineren Aussetzern bei der Gegnerwahrnehmung. In unserem Test reagierten Feinde gelegentlich nicht auf offensichtliche Ereignisse, liefen teilweise sogar direkt am Master Chief vorbei oder bemerkten ausgeschaltete Kameraden erst mit deutlicher Verzögerung.

Solche Situationen treten zwar nur selten auf, reißen aber kurzzeitig aus der ansonsten hervorragend funktionierenden Spielmechanik.

Genau diese Vielfalt sorgt dafür, dass sich kaum zwei Gefechte identisch anfühlen und ihr eure Taktik ständig anpassen müsst.

Diese spielerische Freiheit gehört bis heute zu den größten Stärken der Reihe. Halo zwingt euch nie zu einer bestimmten Vorgehensweise, sondern stellt euch eine hervorragend abgestimmte Sandbox zur Verfügung. Ob ihr Gegner aus sicherer Entfernung ausschaltet, euch mitten ins Gefecht stürzt oder Fahrzeuge clever in eure Strategie einbindet – das Spiel überlässt euch jederzeit die Entscheidung.

Auch das Movement bleibt angenehm klassisch. Halo verzichtet bewusst auf Wallruns, Dash-Manöver oder überladene Parkour-Elemente und setzt stattdessen auf eine direkte und präzise Steuerung. Dadurch behalten die Gefechte jederzeit ihre Übersicht und belohnen gutes Stellungsspiel sowie taktisches Vorgehen mehr als reine Geschwindigkeit.

Einen ebenso großen Anteil am hervorragenden Spielfluss hat das exzellente Leveldesign. Offene Schlachtfelder wechseln sich mit engen Innenbereichen und weitläufigen Außenarealen ab. Jede Umgebung eröffnet neue Möglichkeiten und sorgt dafür, dass die Kampagne über ihre rund zehn bis zwölf Stunden abwechslungsreich bleibt.

Natürlich dürfen auch die ikonischen Fahrzeuge nicht fehlen. Ob ihr mit dem Warthog über den Halo-Ring rast, einen Ghost der Covenant kapert oder mit dem Scorpion-Panzer ganze Gegnerverbände ausschaltet – die Fahrzeugpassagen zählen erneut zu den Höhepunkten der Kampagne und sorgen immer wieder für spektakuläre Momente.

Was Halo: Campaign Evolved letztlich so besonders macht, ist jedoch seine zeitlose Designphilosophie. Statt modernen Trends hinterherzulaufen, konzentriert sich das Spiel konsequent auf präzises Gunplay, intelligentes Gegnerdesign und hervorragend aufgebaute Kampfarenen. Genau deshalb fühlt sich Halo auch heute noch erstaunlich frisch an und beweist eindrucksvoll, dass außergewöhnliches Spieldesign keine Frage des Alters ist.

Technik & Grafik

Halo: Campaign Evolved zählt ohne Zweifel zu den grafisch beeindruckendsten Xbox-Spielen der vergangenen Jahre. Halo Studios hat den Klassiker nicht einfach mit höher aufgelösten Texturen versehen, sondern die komplette Kampagne von Grund auf neu aufgebaut. Das Ergebnis ist eine moderne Neuinterpretation, die den ikonischen Halo-Ring detailreicher und atmosphärischer denn je präsentiert.

Dichte Vegetation, gestochen scharfe Texturen, hochwertige Charaktermodelle und aufwendige Partikel- sowie Lichteffekte sorgen dafür, dass nahezu jeder Schauplatz sichtbar von der neuen Technik profitiert. Besonders die deutlich aufgewerteten Zwischensequenzen hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Dank glaubwürdiger Mimik, flüssiger Animationen und einer wesentlich cineastischeren Kameraführung wirken die Charaktere lebendiger als jemals zuvor und verleihen der Geschichte zusätzliche emotionale Tiefe.

Wie inzwischen bei vielen aktuellen Titeln stehen euch auch in Halo: Campaign Evolved verschiedene Grafikmodi zur Verfügung. Während der Qualitätsmodus die beeindruckende Unreal-Engine-5-Grafik in ihrer ganzen Pracht präsentiert, richtet sich der Performance-Modus an Spieler, die eine möglichst hohe Bildrate bevorzugen.

Gerade hier müssen allerdings kleinere Abstriche in Kauf genommen werden. Im Performance-Modus verliert die Darstellung sichtbar an Tiefe. Vor allem stark beleuchtete Bereiche wirken weniger intensiv und besitzen nicht mehr dieselbe Leuchtkraft wie im Qualitätsmodus. Statt der stimmungsvollen Lichtwirkung entsteht stellenweise ein etwas flacheres, beinahe plastisches Gesamtbild. Wer die grafischen Qualitäten des Remakes vollständig genießen möchte, sollte daher möglichst im Qualitätsmodus spielen.

Auch unabhängig vom gewählten Grafikmodus zeigt sich, dass die Beleuchtung noch nicht in jeder Situation perfekt arbeitet. Beim Wechsel zwischen dunklen Innenbereichen und hell ausgeleuchteten Außenarealen verändern sich Schatten und Lichtquellen gelegentlich etwas zu abrupt. Dieser Effekt tritt zwar nur vereinzelt auf, fällt aufgrund der ansonsten außergewöhnlich hohen Bildqualität jedoch schneller ins Auge.

Ein ähnliches Bild ergibt sich in einigen Zwischensequenzen. Diese gehören zweifellos zu den optischen Highlights des Spiels, werden jedoch vereinzelt von kurzen Mikrorucklern begleitet. Die kleinen Aussetzer dauern meist nur den Bruchteil einer Sekunde und beeinträchtigen weder die Inszenierung noch den Spielfluss spürbar.

Gerade weil Halo: Campaign Evolved technisch über weite Strecken auf einem so hohen Niveau agiert, fallen diese kleinen Unregelmäßigkeiten überhaupt erst auf.

Davon abgesehen präsentiert sich das Remake während unseres Tests ausgesprochen stabil. Abstürze, gravierende Performance-Einbrüche oder nennenswerte technische Probleme blieben aus. Halo Studios liefert damit eine technische Basis ab, die dem hohen Anspruch des Projekts in weiten Teilen gerecht wird.

Unter dem Strich zeigt Halo: Campaign Evolved eindrucksvoll, wie ein modernes Remake eines Videospielklassikers aussehen kann. Die komplett neu aufgebaute Grafik, die hervorragende Inszenierung und die insgesamt stabile Performance holen den Xbox-Klassiker überzeugend ins Jahr 2026.

Fazit

Es gibt Remakes, die lediglich von der Nostalgie ihrer Vorlage leben. Und es gibt Remakes, die zeigen, warum ein Spiel überhaupt zum Klassiker geworden ist. Halo: Campaign Evolved gehört ohne Zweifel zur zweiten Kategorie.

Halo Studios ist das Kunststück gelungen, einen der wichtigsten Ego-Shooter der Videospielgeschichte behutsam zu modernisieren, ohne dabei seine Identität zu verlieren.

Vom ersten Schritt auf dem Halo-Ring bis zum Abspann fühlt sich Campaign Evolved unverkennbar nach Halo an.

Das präzise Gunplay, die intelligente Gegner-KI, das zeitlose Leveldesign und die ikonischen Fahrzeugpassagen greifen perfekt ineinander und beweisen eindrucksvoll, dass außergewöhnliches Spieldesign auch nach mehr als 25 Jahren nichts von seiner Qualität eingebüßt hat.

Hinzu kommt eine technische Neuauflage, die dem Klassiker in nahezu allen Bereichen gerecht wird. Die komplett neu aufgebaute Grafik, die hervorragend inszenierten Zwischensequenzen und die modernisierte Soundkulisse holen das Abenteuer überzeugend ins Jahr 2026.

Mit einer Spielzeit von rund zehn bis zwölf Stunden bietet die Kampagne zudem genau den richtigen Umfang und wirkt dank zusätzlicher Missionen und sinnvoller Erweiterungen zu keinem Zeitpunkt künstlich gestreckt.

Ganz perfekt ist Halo: Campaign Evolved dennoch nicht.

Ganz perfekt ist Halo: Campaign Evolved dennoch nicht. Im Performance-Modus verliert die Grafik sichtbar an Tiefe, insbesondere stark beleuchtete Bereiche wirken stellenweise etwas flacher als im Qualitätsmodus.

Hinzu kommen kleinere Ungereimtheiten bei der Beleuchtung sowie vereinzelte Mikroruckler in einigen Zwischensequenzen.

Auch die Gegner-KI erlaubt sich gelegentlich kleinere Aussetzer bei der Wahrnehmung, wodurch einzelne Situationen etwas weniger glaubwürdig wirken als der Großteil der Kampagne. Insgesamt handelt es sich jedoch um Detailkritik auf einem außergewöhnlich hohen Niveau, die den insgesamt hervorragenden Eindruck kaum schmälert.

Dabei handelt es sich jedoch um Detailkritik auf einem insgesamt außergewöhnlich hohen technischen Niveau.

Was Halo: Campaign Evolved letztlich so besonders macht, ist jedoch etwas anderes. Während viele moderne Shooter versuchen, mit immer größeren Spielwelten, komplexeren Fortschrittssystemen oder spektakuläreren Effekten zu beeindrucken, erinnert Halo daran, worauf es in einem Ego-Shooter wirklich ankommt: präzises Gunplay, intelligentes Gegnerdesign, abwechslungsreiche Level und eine Sandbox, die den Spielern die Freiheit lässt, jede Situation auf ihre eigene Weise zu lösen.

Halo: Campaign Evolved ist deshalb weit mehr als nur ein technisch aufpoliertes Remake. Es ist eine Liebeserklärung an einen der größten Xbox-Klassiker aller Zeiten und gleichzeitig der Beweis dafür, dass wirklich gutes Spieldesign zeitlos ist.

Veteranen erleben eine moderne Version eines Meilensteins, während Neueinsteiger den vielleicht besten Einstieg in eine der bedeutendsten Spielereihen der Videospielgeschichte erhalten.

Singleplayer: 9.5

Multiplayer:

Graphic: 9.5

XboxLive:

Sound: 9.5

Control: 9.0

Overall: 9.4 Game Time: 10 - 15 Stunden

Speech: Deutsch

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: „Halo Studios liefert ein Remake ab, das den Geist des Originals bewahrt und den Xbox-Klassiker eindrucksvoll in die Gegenwart transportiert.“

The Good Herausragendes Gunplay mit exzellentem Trefferfeedback

Zeitloses Leveldesign mit spielerischer Freiheit

Beeindruckende audiovisuelle Präsentation

Legendärer Soundtrack in moderner Qualität

Sinnvolle neue Missionen und Story-Erweiterungen

Gelungene Balance zwischen Nostalgie und Moderne

Qualitätsmodus setzt die Grafik eindrucksvoll in Szene

Moderne Inszenierung ohne den Charme des Originals zu verlieren

Komplett neu aufgebaute Unreal-Engine-5-Grafik The Bad Performance-Modus mit sichtbaren grafischen Abstrichen

Vereinzelte Mikroruckler in Zwischensequenzen

Gelegentlich unsaubere Lichtübergänge

Gegner-KI mit vereinzelten Wahrnehmungsfehlern 9.4