Ein PvP-Raid-Shooter

Highguard ist eines dieser Spiele, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen. Nach einem einzigen Trailer bei den Game Awards folgte lange Zeit komplette Funkstille. Es gab keine weiteren Informationen, keine Gameplay-Einblicke und keine klare Kommunikation. In der Community wurde der Titel schnell abgeschrieben und teilweise bereits als Projekt gesehen, das nie wirklich erscheinen würde.

Umso überraschender ist es, Highguard nun selbst spielen zu können. Im Rahmen eines Events in Los Angeles hatten wir die Gelegenheit, den Titel in einer mehrstündigen Hands-on-Session ausführlich anzuspielen. Dabei wurde schnell klar, dass Highguard deutlich mehr ist, als es der kurze Trailer vermuten ließ, und viele der offenen Fragen nun endlich greifbar werden.

Mit Highguard bringt Wildlight Entertainment einen kostenlosen PvP-Shooter auf die Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, der bewusst andere Wege geht als klassische Genrevertreter. Statt kurzer, abgeschlossener Matches setzt das Spiel auf eine stetige Zuspitzung des Matchverlaufs, in der Vorbereitung, offene Spielwelt und intensive Raids ineinandergreifen. Highguard versucht nicht, ein weiteres Call of Duty, Battlefield oder Apex Legends zu sein, sondern schlägt bewusst einen eigenen Weg ein und setzt auf ein eigenständiges Spielgefühl.

Ihr schlüpft in die Rolle sogenannter Wächter und tretet in Dreierteams gegeneinander an. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die reine Abschusszahl, sondern das taktische Zusammenspiel aus Basisverteidigung, dem gezielten Looten von Waffen und Ausrüstung sowie koordinierten Angriffen auf die gegnerische Basis.