Nenn mich nicht Junior

Wir hatten in den vergangenen Wochen die großartige Gelegenheit, einen Early Build des kommenden Abenteuers, Indiana Jones und der Große Kreis, zu spielen. Bethesda lud nach London ein, wo wir insgesamt über zwei Stunden Spielzeit in der Welt von Indiana Jones verbringen durften. Gespielt wurde am PC, aber wahlweise mit Xbox-Controller.

Nach einem ersten Ausflug ins Marshall College sowie in den Vatikan, in dem das Gameplay noch weitgehend linear verlief, eröffnete sich uns im Gizeh-Setting eine weitaus offenere Spielwelt. Alles im Stile der 1930er und mit einer Detailverliebtheit, die ihresgleichen sucht.

Wie unser Eindruck im Detail war und ob das Spiel schon den Status als Indy erlangt und jedes „Junior“ von sich weisen konnte, erfahrt ihr auf den folgenden Seiten.