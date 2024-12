Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Eure Wahl wird weise werden

Dschungel. Überall um euch herum zirpen Grillen und zwitschern Vögel, während der Wind durch die Bäume rauscht und die saftig grünen Blätter leise rasseln. Ihr spürt die Wärme auf der Haut und könnt die hohe Luftfeuchtigkeit nur erahnen. So begrüßt euch das Menü des Spiels und sofort setzt dieses Gefühl ein, dass euch ein großes Abenteuer bevorsteht.

Als „Adventure-Action-Spiel“ bezeichnet wird es nicht ohne Grund, denn zu einem guten Indy-Abenteuer gehören neben der ein oder anderen Prügelei eben vor allem die spannenden Mysterien und Rätsel an den faszinierendsten Orten der Erde.

Schon lange wartet man auf ein vollwertiges neues Indy-Meisterwerk. Was Der Herr der Ringe für das Fantasy-Genre ist, das ist Indiana Jones für all die fiktiven Abenteurer, die nach ihm kommen sollten, egal ob auf der Leinwand oder auf der Konsole.

Die filmische Reise begann 1981 mit „Jäger des verlorenen Schatzes“, einem Meilenstein der Filmgeschichte.

Die Entwickler betonten, dass dieser Film ihre hauptsächliche Quelle der Inspiration für das Spiel werden würde und dass man gar nicht versuche, einen neuen Twist hineinzubringen, sondern man ein wahrhaftes Indy-Abenteuer schaffen wolle.

So setzt Indiana Jones und der Große Kreis ein Jahr nach den Handlungen des ersten Films, im Jahr 1937, an. Die einzig vermeintlich kontroverse Entscheidung bildet das Spielen aus der Egoperspektive.

Wie sehr man sich in die Welt von damals aufgrund der detaillierten Darstellung und in Indianas Kopf dank der Egoperspektive einfinden kann, lest ihr auf den folgenden Seiten.