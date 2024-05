Wilkommen in Cresent Crover

Nachdem wir euch in unserer Vorschau einen ersten Eindruck zu Killer Klowns from Outer Space: The Game geben durften, ist es nun endlich so weit und wir von XboxDynasty dürfen euch unseren Test zum 3vs7-Multiplayer-Spiel präsentieren.

Anmerkung: Im Vergleich zur Vorschau konnten wir dieses Mal die Xbox-Version auf der Xbox Series X spielen. Die Version, die wir gespielt haben, war ohne Day One Patch, dieser soll erst zeitnah zur Veröffentlichung erscheinen.

Über das Spiel: Killer Klowns from Outer Space: The Game ist ein asymmetrisches Survival-Horror-Spiel und spielt in Cresent Crove, eine idyllische Stadt mit einem Vergnügungspark und wunderschönen Stränden. Idyllische und wunderschön ist in Cresent Crover aber nichts mehr. Die Bewohner der einst schönen Stadt kämpfen ums nackte Überleben, denn es steht eine Invasion der Killer Clowns bevor.

Das Spiel ist angelegt an dem Film Killer Klowns from Outer Space (Space Invaders im Deutschen) der in den 1980er-Jahren die Kinoleinwände bestrahlte. Außerirdische Clowns sind mit einem als Zirkuszelt getarnten Raumschiff auf der Erde gelandet und gehen nun auf die Jagd nach Menschen, die sie in Kokons aus Zuckerwatte gefangen nehmen. Genau an dieser Stelle knüpft Killer Klowns from Outer Space: The Game an.

An unterschiedlichen Schauplätzen in der einst idyllischen Stadt müsst ihr in diesem asymmetrisches 3vs7-Multiplayer-Spiel entweder als einer von drei Killer Clowns die Bewohner jagen, zu töten oder in Zuckerwatte zu hüllen, um diese an einen Generator aufzuhängen, wodurch ihr die Invasion beschleunigt.

Wählt ihr die Seite der Menschen, kämpft ihr gegen die Killer Clowns, um aus Cresent Crove zu flüchten!