Die Klowns sind los

Mit Killer Klowns from Outer Space erscheint im Juni ein 3 gegen 7 Multiplayer Spiel, welches auf den Kultfilm der 1980er basiert. Der Titel erscheint am 04. Juni 2024 auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit an einer Anspiel-Session des Spiels teilzunehmen und werden euch in dieser Vorschau einen Einblick in den kommenden Titel geben.

In der 40-minütigen Anspiel-Session haben wir gegen und mit dem Entwickler- und PR-Team von IllFonic, Inc. gespielt und wurden hier entsprechend gut an die Hand genommen.