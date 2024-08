Autor:, in / King of Meat

David Bowie trifft auf WWE

Vor einigen Wochen luden uns Amazon Games und Glowmade ein, ein gänzlich neues Spielerlebnis für ein bis vier Spieler anzuspielen. Mit der offiziellen Enthüllung im Rahmen der Opening Night Live der Gamescom 2024 können wir nun endlich darüber sprechen.

Wie das so oft so ist mit den besten Ideen, kam den drei Schöpfern jene zum Spiel in der Kneipe. Einer schwärmte von „Labyrinth“, dem Film aus dem Jahr 1986, in dem ein singender und Intrigen schmiedender David Bowie eine Teenagerin durch den namensgebenden Irrgarten entsandte. Der andere, der erzählte begeistert von WWE. Und der dritte im Bunde, der fragte sich, was, wenn wir beides kombinieren?

Diese drei sind Jonny Hopper, Mike Green und Adam Sibbick. Sie lernten sich kennen, als sie zusammen bei Lionhead Studios arbeiteten und gründeten später ihr eigenes Studio, Glowmade. Und nun erblickt ihre abgefahrene, geniale Idee das Licht der Welt, King of Meat.

In der mystischen Welt von Loregok findet man vieles, Drachen, Trolle, wandelnde Skelette sowie Kunst und Kommerz. Richtig gelesen, das Fantasy-Setting trifft nämlich auf die Dystopie der Gegenwart, in der Medienkonsum die Bewohner längst mehr vereinnahmt hat, als das irgendein herkömmlicher Zauber je könnte.

King of Meat ist nämlich der Name einer Unterhaltungssendung, in der ihr der Star seid. Oder die ungeliebte Gastrolle, die nach kurzer Verweildauer ein tragisches Ende erfährt, das liegt an euch. In einer Vielzahl an Dungeons müsst ihr euch beweisen und Hindernissen, Fallen und Gegnerhorden stellen.

Dabei werdet ihr die ganze Zeit von der Zuschauerschaft beobachtet und müsst es nicht nur irgendwie zum Ziel schaffen, sondern so spektakulär und brutal wie nur möglich. Nur so gewinnt ihr die Gunst des Publikums und was könnte, in irgendeiner Realität, wichtiger sein als Ruhm?