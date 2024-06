Autor:, in / Kingdom Two Crowns

Auf ins antike Pixel-Griechenland

Im obersten Stock des gemütlichen Raw Fury-Hauptquartiers durften wir gemeinsam mit Angelica Norgren (Game Producer) und Pontus Rundqvist (Brand Manager) einen kurzen Blick in die kommende Erweiterung von Kingdom Two Crowns werfen. In Call of Olympus werdet ihr ins antike Griechenland verfrachtet und bekommt es unter anderem mit mächtigen Gottheiten zu tun.

Am altbewährten Spielprinzip von Kingdom Two Crowns wurde zwar nichts Gravierendes geändert, nichtsdestotrotz erwarten euch mit dem DLC durchaus ein paar spielerische Innovationen, die in ähnlicher Form auch schon im Spin-Off Kingdom Eighties zu sehen waren.

So könnt ihr in Call of Olympus nun beispielsweise eine Standarte aufnehmen, sodass euch eure Krieger auf Schritt und Tritt folgen werden. Dadurch könnt ihr das Schlachtfeld sozusagen kontrollieren und die Greed strategisch bekämpfen, da eure Truppen nicht mehr blindlinks auf das Portal zustürmen, sondern sich stets dahin bewegen, wo sich eure Figur befindet.

Darüber hinaus könnt ihr den Göttern anhand von unterschiedlichen Quests rituelle Opfergaben darbringen, um deren Gunst, aber vor allem lohnende Belohnungen zu erlangen. Wer sich mit den Gottheiten nämlich gutstellt, erhält beispielsweise imposante Reittiere mit kolossalen Fähigkeiten wie die Versteinerung oder den Pfeilregen, die euch das virtuelle Leben gegen die Greed deutlich erleichtern.

Dazu gesellen sich neue, bisher unbekannte Gegnertypen der Greed, die sich beispielsweise unbekümmert durch die Lüfte schwingen, sodass euch das erfolgreiche Verteidigen eurer Basis dadurch erheblich erschwert wird.

Aber auch in euren Reihen lassen sich neue Truppen wie den präzisen Slinger oder die dichtgeschlossenen Phalangen finden, die den gierigen kleinen Wesen ordentlich Dampf unterm schattigen Popöchen machen wollen.

Grafisch macht der DLC erneut einen gewaltigen Sprung nach vorne und verwöhnt euch mit aufgehübschter Pixel-Grafik, welche das antike Griechenland in Retro-Perfektion abbilden werden.

Als Erweiterung zum Grundspiel Kingdom Two Crowns wird es euch selbstverständlich möglich sein, das unterhaltsame Abenteuer abermals kooperativ zu gestalten, sodass ihr euch sowohl lokal als auch online zusammenschließen und das Spiel gemeinsam genießen könnt.

