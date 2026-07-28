Kusan: City of Wolves kombiniert rasante Top-Down-Action mit einer stilvollen Pixel-Art-Optik und einer düsteren Graphic-Novel-Inszenierung. Statt auf reine Ballerei zu setzen, belohnt das Spiel präzises Gunplay, geschickte Kombinationen und einen eleganten Kampfstil mit einem umfangreichen Style-System.

Zusammen mit dem treibenden Hip-Hop-Soundtrack entsteht ein Spielgefühl, bei dem jede Schießerei wie eine perfekt inszenierte Actionsequenz wirkt.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Jin, ein ehemaliger Elitekämpfer, der in die von Gewalt, Korruption und rivalisierenden Syndikaten beherrschte Metropole Kusan zurückkehrt.

Was zunächst wie ein persönlicher Auftrag beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Kampf gegen mächtige Organisationen, die die Stadt fest im Griff haben. Während Jin versucht, die Hintergründe einer immer größer werdenden Verschwörung aufzudecken, verschwimmen die Grenzen zwischen Freund und Feind zunehmend.

Erzählt wird die Handlung dabei nicht in klassischen Zwischensequenzen, sondern durch dynamisch inszenierte Comic-Panels, die den düsteren Stil des Spiels konsequent unterstreichen.

Doch eine interessante Prämisse und ein stylischer Look allein reichen nicht aus, um sich in einem Genre zu behaupten, das in den vergangenen Jahren einige starke Vertreter hervorgebracht hat. Kann Kusan: City of Wolves mit seinem Mix aus rasanter Action, motivierendem Gameplay und atmosphärischer Inszenierung überzeugen oder bleibt am Ende nur eine schicke Fassade? Wir haben uns durch die Straßenschluchten von Kusan gekämpft und verraten euch im Test, ob sich der Ausflug in die urbane Hölle lohnt.

Die Gameplay-Loop

Der grundsätzliche Gameplay-Ablauf folgt einer klaren Struktur. Nach einer kurzen Story-Sequenz oder einem Comic-Panel werdet ihr in eine abgeschlossene Mission geschickt, in der ihr ein bestimmtes Ziel erfüllen müsst – etwa einen Bereich säubern, einen Boss ausschalten oder euch den Weg durch ein von Gegnern kontrolliertes Gebiet bahnen. Dabei steht weniger das Erkunden im Vordergrund, sondern vielmehr das taktische Vorgehen von Kampf zu Kampf.

Jede Begegnung verlangt schnelle Reaktionen und präzise Entscheidungen. Gegner gehen aggressiv vor, Fehler werden konsequent bestraft und bereits wenige Treffer können das Aus bedeuten.

Entsprechend wichtig ist es, ständig in Bewegung zu bleiben, Deckungen sinnvoll zu nutzen und die eigenen Fähigkeiten mit den verfügbaren Waffen zu kombinieren. Wer lediglich versucht, sich durch die Level zu schießen, wird nur selten Erfolg haben.

Ein besonderer Motivationsfaktor ist das Style-System. Für schnelle Kills, elegante Ausweichmanöver und flüssige Kombinationsangriffe sammelt ihr Punkte, wodurch jeder Kampf zu einer kleinen Highscore-Jagd wird. Das sorgt dafür, dass sich Missionen auch nach einem erfolgreichen Abschluss noch einmal lohnen, wenn ihr eure Wertung verbessern oder effizientere Strategien ausprobieren möchtet.

Zwischen den Einsätzen kehrt ihr regelmäßig in ein Hub-Menü zurück, von dem aus die nächsten Missionen gestartet werden. Dort könnt ihr eure Ausrüstung anpassen, neue Fähigkeiten freischalten und euren Charakter weiterentwickeln. Dadurch entsteht ein angenehmer Gameplay-Loop aus intensiven Kampfeinsätzen, Belohnungen und kontinuierlichem Fortschritt, der euch immer wieder motiviert, die nächste Mission in Angriff zu nehmen.

Der Tod ist euer ständiger Begleiter

Der hohe Schwierigkeitsgrad ist dabei Fluch und Segen zugleich. Kusan: City of Wolves richtet sich klar an Spieler, die eine echte Herausforderung suchen und mit Rückschlägen umgehen können. Bereits der kleinste Fehler – ein unüberlegter Schritt, eine falsch getimte Ausweichrolle oder ein übersehener Gegner – endet meist sofort mit dem Tod. Besonders gnadenlos: Nach jedem Fehlschlag müsst ihr den jeweiligen Abschnitt beziehungsweise die gesamte Stage erneut von vorne beginnen.

Im Verlauf unseres Tests haben wir irgendwann aufgehört, unsere Tode zu zählen. Die Zahl dürfte locker im dreistelligen Bereich gelegen haben – und genau das zeigt, wie kompromisslos das Spiel mit seinen Spielern umgeht. Gerade in späteren Missionen müsst ihr dieselben Abschnitte immer wieder absolvieren, bis jeder Bewegungsablauf sitzt und ihr die Gegner nahezu auswendig kennt.

Das kann stellenweise frustrierend sein, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass sich jeder erfolgreich abgeschlossene Abschnitt wie ein echter Erfolg anfühlt.

Wer die nötige Geduld mitbringt und bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen, wird mit einem äußerst befriedigenden Spielerlebnis belohnt. Spieler, die schnell die Geduld verlieren oder ein eher entspanntes Actionspiel erwarten, sollten sich jedoch bewusst sein, dass Kusan: City of Wolves ihnen kaum eine Verschnaufpause gönnt.

Waffen, Ausrüstung und Upgrades

Damit ihr in den Straßen von Kusan bestehen könnt, steht euch im Verlauf des Spiels ein stetig wachsendes Arsenal zur Verfügung. Neben Pistole, Revolver und Schrotflinte greift Jin unter anderem zur Armbrust, dem Quantum Knife und seiner mächtigen Kampfprothese, der sogenannten War Hand. Alle Waffen besitzen eigene Stärken und sorgen dafür, dass sich die Kämpfe abwechslungsreich anfühlen.

Da Munition begrenzt ist, müsst ihr regelmäßig zwischen Fern- und Nahkampf sowie den Fähigkeiten der War Hand wechseln. Besonders das Zusammenspiel aus Schusswaffen, Paraden und dem Quantum Knife sorgt für einen flüssigen Spielfluss und eröffnet verschiedene Möglichkeiten, Gegner effizient auszuschalten.

Für erfolgreiche Kämpfe sammelt ihr Bolts und Cores, die ihr in neue Waffen sowie Verbesserungen eurer Ausrüstung investiert. Das Upgrade-System bleibt dabei angenehm übersichtlich und setzt auf spürbare Verbesserungen statt unnötiger Komplexität. Einmal freigeschaltete Fähigkeiten lassen sich allerdings nicht zurücksetzen, weshalb ihr eure Investitionen gut überlegen solltet.

Pixel, Beats und jede Menge Stil

Audiovisuell weiß Kusan: City of Wolves zu überzeugen. Der Pixel-Art-Stil versprüht genau das richtige Retro-Flair, wirkt dabei aber keineswegs altbacken. Im Gegenteil: Die Umgebungen sind überraschend detailreich gestaltet, Charaktere und Gegner lassen sich jederzeit gut erkennen und die zahlreichen Effekte bei Schüssen, Explosionen oder Bluteffekten sorgen dafür, dass das Geschehen jederzeit dynamisch und lebendig wirkt.

Gerade für ein Pixel-Art-Spiel steckt hier eine Menge Liebe zum Detail drin, wodurch der düstere Look der Großstadt hervorragend zur Geltung kommt.

Mindestens genauso gelungen präsentiert sich die Soundkulisse. Der treibende Hip-Hop-Soundtrack passt perfekt zur schnellen Spielweise und sorgt dafür, dass jede Mission das nötige Tempo aufnimmt. Während ruhigere Passagen bewusst zurückhaltend untermalt werden, entfaltet die Musik in den Gefechten ihre volle Wirkung und verleiht den Kämpfen den nötigen Wumms. Unterstützt wird das Ganze von satten Soundeffekten, bei denen jeder Schuss, jede Explosion und jeder Nahkampfangriff spürbar Druck vermittelt.

Dadurch entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das den ohnehin schon intensiven Kämpfen zusätzliches Gewicht verleiht und den Spieler förmlich durch die Levels trägt.

Fazit

Kusan: City of Wolves hinterlässt unter dem Strich einen positiven Eindruck und richtet sich vor allem an Spieler, die anspruchsvolle Action und einen hohen Wiederspielwert zu schätzen wissen. Das kompromisslose Gameplay sorgt immer wieder für intensive und befriedigende Momente, wenn nach mehreren Anläufen endlich die perfekte Stage gelingt.

Unterstützt wird das Ganze von einem hervorragend abgestimmten Soundtrack, der den Gefechten den nötigen Druck verleiht, sowie einer gelungenen Pixel-Art-Grafik, die jede Menge Retro-Charme versprüht und dabei jederzeit flüssig läuft. Gerade für Fans klassischer Top-Down-Action ist die audiovisuelle Präsentation ein echtes Highlight.

Ganz ohne Kritikpunkte kommt das Spiel allerdings nicht aus. Der größte Schwachpunkt ist der fehlende Schwierigkeitsgrad. Da sich dieser nicht anpassen lässt, kann Kusan: City of Wolves gerade für weniger erfahrene Spieler schnell zur Geduldsprobe werden. Jeder kleine Fehler wird unmittelbar mit dem Tod bestraft und zwingt euch dazu, komplette Abschnitte erneut zu spielen. Das sorgt zwar für einen hohen Lerneffekt, gleichzeitig aber auch für einige unnötige Frustmomente.

Wer sich davon nicht abschrecken lässt und eine echte Herausforderung sucht, bekommt jedoch einen stylischen, fordernden und spielerisch starken Top-Down-Shooter, der vor allem mit seinem Gameplay und seiner Atmosphäre überzeugt.

Singleplayer: 7.5

Multiplayer:

Graphic: 8.0

XboxLive:

Sound: 8.0

Control: 7.5

Overall: 7.8 Game Time: 10 - 12 Stunden

Speech: -

TV TEXT: Deutsch

Censor:

Qualified:

Letzte Worte: „Stylisch, kompromisslos und spielerisch fordernd.“

The Good Rasantes und präzises Top-Down-Gameplay

Abwechslungsreiche Waffen und Fähigkeiten

Gelungener Pixel-Art-Stil mit starken Retro-Vibes

Druckvoller Soundtrack, der hervorragend zu den Kämpfen passt The Bad Schwierigkeitsgrad lässt sich nicht anpassen

Bereits kleine Fehler führen häufig direkt zum Tod

Nach einem Tod müssen teilweise komplette Stages wiederholt werden

Nicht für Spieler geeignet, die eine entspannte Spielerfahrung suchen

Upgrade-System eher zweckmäßig als besonders umfangreich

Keine Voice-Lines 7.8