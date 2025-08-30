Vom Kinderzimmer auf den Bildschirm

Eines der Highlights der Opening Night Live, bei der wir von XboxDynasty live vor Ort waren, war LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. Wir hatten einen Termin, bei dem wir im Vorfeld nicht wussten, um welches Spiel es sich handeln würde.

Am Mittwochmorgen wurde das Geheimnis schließlich gelüftet und die Freude war groß: Wir durften LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight anspielen.

Das Spiel vereint zwei prägende Elemente vieler Kindheiten. Zum einen die bekannten Klemmbausteine, mit denen unzählige kreative Welten erschaffen wurden und zum anderen Batman, der als Filmheld, Comicfigur oder Zeichentrick-Ikone ganze Generationen begeistert hat. Viele dürften sich daran erinnern, wie sie zuhause mit ausgebreiteten Armen durch die Wohnung liefen und dabei riefen „Ich bin Batman!“ Genau diese beiden Welten bringt LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight zusammen und zieht die Spielerinnen und Spieler mit viel Charme direkt in seinen Bann.

Wir spielten eine frühe Pre-Alpha-Version auf dem PC. Nach einer kurzen Einführung hieß es: Ab nach Gotham City. Schon beim ersten Betreten der offenen Welt fiel die detailreiche Umsetzung Gothams in LEGO-Optik auf. Auch wenn wir uns nur in einem begrenzten Abschnitt bewegen konnten, war bereits deutlich spürbar, wie lebendig die Stadt wirken soll.

Inhaltsverzeichnis 1. Vom Kinderzimmer auf den Bildschirm

2. Willkommen in Gotham-City

3. Erster Eindruck